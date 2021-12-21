В Wink появился сборник правил кибербезопасности для детей

21.12.2021 | 13:12

В видеосервисе Wink доступен для просмотра цикл познавательных видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых». Мини-фильмы, каждый из которых посвящен одной из распространенных виртуальных угроз, сняты режиссером Даниилом Бергером и творческим объединением «Группа товарищей». Большая часть юных актеров - воспитанники театральных студий при Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной. В число консультантов вошли эксперты по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

«Сегодня наибольшую угрозу для безопасности детей представляют не леса, болота или дикие звери (все то, что называется естественной средой), а ставшая уже привычной цифровая среда. Технологический разрыв между поколениями современных детей и родителей привел к тому, что взрослые зачастую не только не могут проконтролировать поведение ребенка в сети, но даже не считают это нужным. Для них главное, по-прежнему, чтобы ребенок не шлялся по улице с подозрительной компанией. Поэтому уже с раннего возраста важно прививать ребенку правила безопасного поведения в цифровой среде, честно и открыто говорить о возможных угрозах. Наши видеоролики созданы специально для этого», - отметил Даниил Бергер.

«Компания «Ростелеком» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде считает очень важной подготовку детей к жизни в современных условиях. Вместе с распространением интернета, гаджетов и цифровых технологий меняется и характер угроз, многие из которых старшее поколение пока недооценивает или даже не идентифицирует. Простым запретом на доступ в интернет проблему не решить. Видеокурс по кибербезопасности будет полезен как детям, так и взрослым, чтобы вовремя расслышать тревожные звоночки. К созданию роликов были привлечены настоящие профессионалы, включая экспертов по информационной безопасности нашей дочерней компании «Ростелеком-Солар», - сказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

В шести фильмах альманаха показаны приемы, к которым прибегают злоумышленники, а также содержатся конкретные предложения, как избежать потери денег и сохранить психологическое здоровье. О сложных темах ролики рассказывают на доступном языке, разбирая реальные жизненные ситуации.

- «Виртуальная реальность»: две подруги на опыте узнают, что профиль в соцсети может сильно отличаться от реального человека. О том, как не стать жертвой преступника, создавшего себе привлекательный образ в сети.

- «Лучший подарок»: радостные поиски подарка на день рождения закончились печально - мошенник украл все деньги со счета! О том, какие простые правила помогут детям не совершить такую же ошибку, как допустила героиня фильма.

- «Максимальный репост»:на телефон поступает тревожное сообщение... Как с ним поступить? Переслать другу? Или сначала проверить, насколько правдивым является это сообщение? О том, что может произойти, если все будут пересылать друг другу непроверенную информацию.

- «Калькулятор»: подросток решил заработать на новый телефон, заинтересовавшись одним очень подозрительным предложением о работе. Но быстро разочаровался в своей идее. О том, сколько на самом деле получают наркокурьеры - от 8 до 15 лет заключения.

- «Ты не один»: случайное нелепое фото Егора попадает в сеть, и теперь он подвергается кибербуллингу - насмешкам и издевательствам в сети. О том, как ребенок может справиться с ситуацией, что он способен сделать самостоятельно, а в чем ему понадобится помощь взрослых.

- «На игре»: Варя вступает в опасную сетевую игру для подростков. Ни одноклассники, ни учителя, ни родители не замечают, что происходит с девочкой. О том, как равнодушие окружающих едва не стало причиной трагедии.