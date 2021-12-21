В Никольске перевозчика-нарушителя оштрафовали на 75 000 рублей

21.12.2021 | 08:45

В Никольске мировой суд признал местного перевозчика виновным в грубом нарушении лицензионных условий. Дело было рассмотрено по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора.

Плановая проверка индивидуального предпринимателя выявила, что он не организовывал предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя и предрейсовый техосмотр своего микроавтобуса Mercedes Sprinter.

Назначая перевозчику наказание, суд обратил его внимание, что во время медосмотра проверяется, трезв ли водитель. Если он сядет за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, жизнь и здоровье пассажиров и других участников дорожного движения окажутся под угрозой.

Предприниматель признал вину. Его оштрафовали на 75 000 рублей.