Уже начался Новый год: в Кузнецке выросло число отравлений спиртным

21.12.2021 | 12:14

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 20 декабря, отметил, что в городе нет ни одного хорошего елочного базара.

«Нет ни одного приличного, как в Пензе, например, баннерами огораживают. Так - нарубили, накидали и стоят, курят, бычки тушат. Надо искать решение этого вопроса», - высказался градоначальник.

Его комментарий относился к точкам торговли новогодними деревьями, которые открылись на частных территориях. Аукцион на право размещения елочного базара на муниципальной земле прошел в Кузнецке 20 декабря. Ранее сообщалось, что в городе планируют создать 14 таких мест.

Также Сергей Златогорский обратил внимание на продажу в городе пиротехники.

«Тоже, смотрю, коробейники. Там машина стоит, хвост распахнула. Чем торгуют, кто торгует, есть документы, нет документов? Скорее всего, нет», - резюмировал мэр.

Кроме того, Златогорского обеспокоило увеличение числа граждан, попавших в реанимацию после отравления алкоголем.

«Смотрел сводку по медицине. Уже перебор пошел госпитализаций в реанимацию. И ковид не нужен. Уже начался Новый год у многих», - заявил градоначальник.

Он поручил поработать над озвученными проблемами.