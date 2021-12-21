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Общество

Уже начался Новый год: в Кузнецке выросло число отравлений спиртным

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Мэр Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 20 декабря, отметил, что в городе нет ни одного хорошего елочного базара.

«Нет ни одного приличного, как в Пензе, например, баннерами огораживают. Так - нарубили, накидали и стоят, курят, бычки тушат. Надо искать решение этого вопроса», - высказался градоначальник.

Его комментарий относился к точкам торговли новогодними деревьями, которые открылись на частных территориях. Аукцион на право размещения елочного базара на муниципальной земле прошел в Кузнецке 20 декабря. Ранее сообщалось, что в городе планируют создать 14 таких мест.

Также Сергей Златогорский обратил внимание на продажу в городе пиротехники.

«Тоже, смотрю, коробейники. Там машина стоит, хвост распахнула. Чем торгуют, кто торгует, есть документы, нет документов? Скорее всего, нет», - резюмировал мэр.

Кроме того, Златогорского обеспокоило увеличение числа граждан, попавших в реанимацию после отравления алкоголем.

«Смотрел сводку по медицине. Уже перебор пошел госпитализаций в реанимацию. И ковид не нужен. Уже начался Новый год у многих», - заявил градоначальник.

Он поручил поработать над озвученными проблемами.

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Гость||

В Пензе также травят паленым алкоголем.Прокуратура обратите на это внимание .Арбековские изготовители которых выявили в ноябре до сих пор на свободе и по прежнему занимаются своим бизнесом готовят и продают паленку.

Гость||

Я недавно тоже нажрался по чертиков, потом всю ночь блювал

Гость||

"Там машина стоит, хвост распахнула." Златогорский тоже хвост распахнул.

Гость||

Это тупой Златогорский народ травит

Гость||

Гость писал(a):

Это тупой Златогорский народ травит
Сейчас любовник в защиту отпишится.

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас любовник в защиту отпишится.
После клыка.

Гость||

Гость писал(a):

После клыка.
или кожанной флейты

Гость||

Одна надежда на ГУБЕРНАТОРА.Изготовителей паленки нужно изолировать по другому они не понимают.Очень прибыльный данный бизнес.

Гость||

Второй Виктор Степанович.

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас любовник в защиту отпишится.

После клыка.

Здорово, жена Лаптева,кони не двинул еще?

Гость||

Гость писал(a):

или кожанной флейты
Да ты прям игрец на таких флейтах,давно увлекаешься то, тюха?

Гость||

Гость писал(a):

Здорово, жена Лаптева,кони не двинул еще?
Привет клыкастый. Живы здоровы.

Гость||

Гость писал(a):

Здорово, жена Лаптева,кони не двинул еще?

Привет клыкастый. Живы здоровы.

Здорово, пи-ар кузнецкий, ты не околел еще?

Гость||

Чего молчишь то,осел,как там, Лаптя в мэры уже продвинул, али не весь анус еще ему вылизал?

Гость||

Что ж Вы пишите всякую пошлость?Ну если Вам не хватает экстрима. то вызовите профессионалов......Читать не приятно про секс.Явно пишут колхозники понаехавшие.

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Имя: Гость
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