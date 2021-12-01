В Кузнецке планируют открыть 14 елочных базаров

01.12.2021 | 16:54

В Кузнецке аукцион на право заключения договоров на размещение елочных базаров пройдет 20 декабря. Заявки на него принимают по рабочим дням по адресу: Кузнецк, ул. Ленина, 191, каб. 3-3.

Прием заявок закончится 8 декабря в 18:00.

Схема предусматривает 14 мест для торговли деревьями хвойных пород. На елочных базарах должны быть ограждение, освещение, вывеска с данными продавца, информация о режиме работы и ценах, контрольно-кассовая техника, мерная линейка и упаковочный материал, а также средства пожаротушения.

На ели и сосны должны иметься товарно-сопроводительные документы. Уборка торговых точек, включая мусор, производится ежедневно.

Также в пресс-службе мэрии Кузнецка подчеркнули, что продажа пиротехнических изделий на елочных базарах не допускается.

В Пензе можно торговать новогодними деревьями со среды, 1 декабря. Но традиционные елочные базары, вероятнее всего, откроются не раньше 10-го числа. В областном центре их будет 82.