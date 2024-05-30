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Криминал

В Башмаковском районе пенсионер ударил ножом внука

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Жителя Башмаковского района Пензенской области осудили за нанесение ножевого ранения внуку. Преступление было совершено 1 января.

Пенсионер находился у себя дома, был пьян и выяснял отношения с дочерью и ее сыном. Когда внук забрал у него бутылку водки и вылил ее в раковину, мужчина пришел в ярость. Он схватил со стола нож и ударил им обидчика в левую сторону груди.

Здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред, опасный для жизни, сообщили в Башмаковском районном суде.

Пенсионер признал вину. Он извинился перед внуком и частично оплатил ему лекарства. Суд учел эти обстоятельства и назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В Кузнецке 49-летний горожанин в ночь на 1 января убил пришедшего в гости 59-летнего знакомого. Его приговорили к 9 годам в колонии строгого режима.

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