В стационаре больницы № 6 Пензы закрыли ковидарий

20.12.2021 | 14:17

В Пензе больница имени Г. А. Захарьина на улице Гагарина вернулась к плановому режиму работы. Сообщение об этом появилось в понедельник, 20 декабря, в Instagram-аккаунте медучреждения.

«Врачи принимают профильных пациентов с неврологической и сердечно-сосудистой патологиями», - говорится в посте.

Красная зона в больнице начала действовать 27 сентября. Лечением заразившихся COVID-19 в медучреждении занимались на протяжении почти трех месяцев.

Ковидарии, развернутые в больницах области, стали закрываться с конца ноября. Сокращать инфекционный коечный фонд позволила тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

В Пензе уже закрыли красную зону в областной больнице имени Н. Н. Бурденко, в госпитале ветеранов войн.

Ранее сообщалось, что в пик заболеваемости в регионе из 6 000 коек для больных коронавирусом отдали 4 750.