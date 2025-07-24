На беде сердобчанки решил нажиться ее знакомый

24.07.2025 | 09:45

36-летнего пензенца обвинили в мошенничестве. Мужчина обманул 51-летнюю знакомую, жительницу Сердобска, пообещав перевод ее мужа в престижную больницу.

За эти услуги пензенец потребовал вознаграждение. Сердобчанка поверила ему, согласилась и передала деньги. Общая сумма полученного мужчиной составила 342 000 рублей.

Однако никакого перевода женщина не дождалась, а мошенник не выходил на связь. Сердобчанка обратилась в полицию.

Пензенца задержали в кратчайшие сроки и доставили в отдел полиции. На допросе он во всем признался.

«Подозреваемый не обладал влиянием в медицинских кругах и не имел реальной возможности осуществления обещанного», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Пензенцу грозит лишение свободы на срок до 6 лет.