Андрей Водопьянов оставил пост главврача больницы № 4

28.07.2025 | 10:23

Андрей Водопьянов оставил пост главного врача пензенской клинической больницы № 4. Теперь он руководит Нижнеломовской центральной районной больницей.

Обязанности главврача больницы № 4 исполняет заведующая пульмонологическим отделением Нина Назарова, которая является заместителем руководителя.

Андрей Водопьянов в 2006 году окончил ПГУ по специальности «лечебное дело». С 2008 по 2011 год он работал сердечно-сосудистым хирургом в областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко.

С 2011 года по 2015-й Андрей Водопьянов руководил Спасской центральной районной больницей, в 2015-м стал главврачом клинической больницы № 4.

Он является депутатом Пензенской городской думы восьмого созыва.