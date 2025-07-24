Капремонт главного корпуса больницы в Башмакове выполнен на 56%

24.07.2025 | 17:00

В Башмаковской районной больнице, где капитально ремонтируют главный корпус, выполнено более половины работ - 56% общего объема, сообщили в областном минздраве в четверг, 24 июля.

«На сегодняшний день на 3-м этаже главного корпуса ремонтные работы уже близки к завершению, подрядная организация уже приступила к демонтажным работам, а также выравниванию полов и стен 2-го этажа», - уточнила главный врач больницы Ольга Хрянина.

Дальше по плану - внутренние отделочные работы, замена полов, потолков, дверей, инженерных и электрических коммуникаций, сантехнического оборудования на 2-м этаже.

Ранее в башмаковской больнице отремонтировали терапевтический корпус и педиатрическое отделение.

В Пензе в поликлинике областного центра специализированных видов медпомощи приводят в порядок кровлю, фасад и входные группы. Работы проводятся за счет регионального бюджета, их завершение запланировано на октябрь.