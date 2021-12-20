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Общество

В Пензе дети до 14 лет начали получать сладкие подарки

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В городских комплексных центрах социальной помощи семье и детям приятная суета. Начали выдавать новогодние сладости ребятишкам в возрасте от года до 14 лет включительно. Это традиционная зимняя акция, направленная на то, чтобы поддержать нуждающихся и напомнить о приближающемся празднике.

«4 200 детей из малообеспеченных семей получат новогодние подарки. Это малообеспеченные семьи, многодетные малообеспеченные семьи, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении. У нас два пункта выдачи, мы обзваниваем наших получателей подарков и рекомендуем, в какое время лучше подойти», - сообщила директор комплексного центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района г. Пензы Румия Моисеева.

Олеся Новичкова воспитывает двух дочерей. Старшей 18 лет. Младшая, ей 9, ждет от Деда Мороза сюрприз, в том числе и сладкий. Сотрудничество семьи с коллективом центра длится не один год.

«В санатории ездила, в лагеря каждый год, подарки. Ребенку нравится очень», - рассказала жительница г. Пензы Олеся Новичкова.

Выдача новогодних кульков в Пензе продлится до 30 декабря.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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