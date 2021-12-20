Общество

Назван исполняющий обязанности директора МУП «Пензадормост»

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В настоящее время обязанности директора МУП «Пензадормост» исполняет Сергей Васильевич Трохин. Информацию сетевому изданию «ПензаИнформ» в понедельник, 20 декабря, подтвердил сотрудник организации.

Ранее Сергей Трохин был заместителем директора.

13 декабря стало известно, что руководитель МУПа Юрий Парастаев покинул свой пост. Последним днем его работы было 10-е число.

В самом начале этой зимы, в преддверии ухудшения погодных условий, прокурор Железнодорожного района объявил Юрию Парастаеву предостережение, чтобы предупредить нарушения, связанные с ненадлежащей и несвоевременной уборкой улиц.

В январе 2021 года, когда среди населения отмечалось недовольство качеством очистки дорог от снега, Парастаев озвучил проблемы, с которыми пришлось столкнуться предприятию. Самая главная - это нехватка кадров: даже при наличии исправных спецмашин сесть за руль некому. На тот момент недоставало около 50 специалистов.

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Гость||

Судя по всему это сынуля Василия Ивановича. Ну-ну, блат и коррупция у нас искоренены.

Гость||

Здорово

Великолепно

Гость||

Очередной дармоед в нескончаемом потоке дармоедов.

Гость||

болото продолжает разрастаться.феерично!

Гость||

Толковый парень! Правильное решение.

Гость||

Вы напишите какая зарплата в этом поганом дормосте, а потом сетуйте на нехватку персонала, этой зарплаты на проезд на работу не хватит.

Гость||

Гость писал(a):

Вы напишите какая зарплата в этом поганом дормосте, а потом сетуйте на нехватку персонала, этой зарплаты на проезд на работу не хватит.
Пессимисты считают УКРАДЕНО ВСЁ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время обязанности директора МУП «Пензадормост» исполняет Сергей Васильевич Трохин. Информацию сетевому изданию «ПензаИнформ» в понедельник, 20 декабря, подтвердил сотрудник организации.

Ранее Сергей Трохин был заместителем директора.

Хаааааа-хаааааааааа-хаааааа! Сынулю назначили!Трохин Василий Иванович

Председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» , Единая Россия ,. Да здравствует кумовство!!!!! А строй то у нас оказывается клано-феодальный , должности то только своим ,а разве нет Олег Владимирович? Этот начистит.

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