Назван исполняющий обязанности директора МУП «Пензадормост»

20.12.2021 | 10:34

В настоящее время обязанности директора МУП «Пензадормост» исполняет Сергей Васильевич Трохин. Информацию сетевому изданию «ПензаИнформ» в понедельник, 20 декабря, подтвердил сотрудник организации.

Ранее Сергей Трохин был заместителем директора.

13 декабря стало известно, что руководитель МУПа Юрий Парастаев покинул свой пост. Последним днем его работы было 10-е число.

В самом начале этой зимы, в преддверии ухудшения погодных условий, прокурор Железнодорожного района объявил Юрию Парастаеву предостережение, чтобы предупредить нарушения, связанные с ненадлежащей и несвоевременной уборкой улиц.

В январе 2021 года, когда среди населения отмечалось недовольство качеством очистки дорог от снега, Парастаев озвучил проблемы, с которыми пришлось столкнуться предприятию. Самая главная - это нехватка кадров: даже при наличии исправных спецмашин сесть за руль некому. На тот момент недоставало около 50 специалистов.