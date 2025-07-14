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Политика

В мэрии Пензы произошли очередные кадровые изменения

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В Пензе назначен начальник отдела организационно-контрольной работы администрации города. Им стал Артем Гусев. К своим должностным обязанностям он приступил с понедельника, 14 июля, уточнили в мэрии.

До этого и. о. руководителя была заместитель начальника Марина Чернова.

Артем Гусев окончил Пензенский государственный университет (2011) по специальности «информационно-измерительная техника и технологии», является инженером.

«С 2011 по 2022 год работал на предприятии «Электроприбор», затем трудился в региональном правительстве консультантом отдела по взаимодействию с федеральными органами. В начале июля текущего года поступил на муниципальную службу в отдел организационно-контрольной работы городской администрации на должность главного специалиста.

Женат, воспитывает двух дочерей», - рассказали в мэрии.

В конце июня в администрации Пензы назначили руководителя правового управления. Начальником стала Альбина Узбякова, ранее являвшаяся заместителем.

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Источник — фото администрации Пензы
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