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Политика

В Пензе директор еще одного МУПа покинул свой пост

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В Пензе уволен руководитель еще одного муниципального унитарного предприятия - Юрий Парастаев, который на протяжении четырех лет возглавлял «Пензадормост».

Как пояснили в МУПе, последним днем работы директора стала пятница, 10 декабря.

В самом начале этой зимы, в преддверии ухудшения погодных условий, прокурор Железнодорожного района объявил Юрию Парастаеву предостережение, чтобы предупредить нарушения, связанные с ненадлежащей и несвоевременной уборкой улиц.

В январе 2021 года, когда среди населения отмечалось недовольство качеством очистки дорог от снега, Парастаев озвучил проблемы, с которыми пришлось столкнуться предприятию. Самая главная - это нехватка кадров: даже при наличии исправных спецмашин сесть за руль некому. На тот момент не хватало около 50 специалистов.

В начале минувшей недели пост руководителя АО «Пензгорстройзаказчик» покинул Вадим Боринштейн. Акционерное общество было создано в феврале 2019 года путем акционирования одноименного муниципального унитарного предприятия.

Новый мэр Пензы Александр Басенко в день своего избрания на должность высказался о жесткой кадровой политике.

«У нас порядка шести руководителей МУПов за полгода ушли либо по собственному желанию, либо по принуждению за невыполнение надлежащим образом своих должностных обязанностей. По пяти МУПам администрация на основании проведенных ревизий передала материалы в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности», - сообщил тогда Басенко.

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Гость||

его ещё бочкарёв выгонял в своё время!

Гость||

дай зарплату хотя бы полтос и наберется водителей спецтехники за неделю сколькео стребуется

Гость||

В нищих мупах на нищей зарплате хоть кого начальником ставь, толку не будет.

Гость||

были там для пробы руководители, пионеры.толку не было,вернулись опять к простаеву.......

Гость||

Платить надо нормально, а не достойную зарплату, как обещают. Пока не будет нормальной оплаты во всех сферах так и будет эта ротация ...

Имя: Гость
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