Общество

Комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi: новая акция билайна

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Мобильный оператор билайн анонсирует выгодное предложение для своих клиентов - до конца декабря в интернет-магазине и розничной сети будет действовать акция «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi».

По цене смартфона без акции в билайне можно приобрести специальный комплект, в который будет входить новый смартфон от Samsung или Xiaomi, услуги связи или «Комплексная защита», а также аксессуары.

Выгода такого комплекта может составить до 50% - точный размер скидки зависит от выбранной модели смартфона.

В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi. Желающие смогут подобрать устройство, отвечающее запросам и бюджету.

Услуга «Комплексная защита» для смартфона будет действовать два года. В комплекте также идет сим-карта с балансом от 2 000 до 18 000 рублей (сумма будет зависеть от выбранной модели смартфона). В счет этого баланса можно подключить любой из тарифов: «Близкие люди»/«Близкие люди+», «На Максимум»/«На Максимум+», «Твое решение».

С выбором тарифа под свои нужды поможет мобильное приложение или сайт билайна, а также специалисты в офисе продаж.

Действующие абоненты билайна в рамках акции «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi» смогут застраховать смартфон на ту же сумму - от 2 000 до 18 000 рублей.

Кроме того, в комплекте будет подписка на видеосервис START сроком на полгода, доступ к которому предоставляет билайн ТВ.

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах доступна по адресу beeline.ru/shop/catalog/actions/novogodnie-komplekty-samsung-i-xiaomi. Акция «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi» действует до 31 декабря 2021 года.

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Организатор акции - ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме Респ. Крым и г. Севастополя. Цена комплекта равна цене смартфона без акции. Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции, доступен на beeline.ru.

Услуга «Защита экрана» от АО «АльфаСтрахование» (лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017) сроком на 3, 6 и 12 мес. на выбор клиента. Услуга предоставляется при информационно-технической поддержке АО «НСК» и оператора электронных денежных средств АО «Альфа-Банк» (лицензия ЦБ РФ № 1326). Стоимость и подробности здесь

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