В Пензе начали наказывать виновников образования стихийных свалок

В Пензе намерены организовать дежурство в местах, где образуются стихийные свалки. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте города.
Контроль необходим, чтобы предотвратить загрязнение территорий и своевременно выявить нарушителей. Он уже принес свои плоды.
Так, специалисты зафиксировали факт несанкционированного складирования мусора рядом с остановкой «Пристань» на Барковке. Виновнику предстоит заплатить штраф, а также возместить затраты на вывоз мусора.
«Ежедневно работники районных администраций приводят в порядок территории, убирают мусор, порубочные остатки, ремонтируют контейнерные площадки. Однако для поддержания чистоты регулярной уборки не всегда достаточно», - констатировали в мэрии.
Ранее сообщалось, что в Пензе некоторые контейнерные площадки оснастили камерами видеонаблюдения. Таким образом специалисты отслеживают нарушения, контролируют работу регоператора.
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А как бороться с несанкционированными свалками вдоль дорог, ведущих в садовые товарищества? Куда жаловаться?