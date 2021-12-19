Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 дек 2021|11:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе начали наказывать виновников образования стихийных свалок

Печать

В Пензе намерены организовать дежурство в местах, где образуются стихийные свалки. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте города.

Контроль необходим, чтобы предотвратить загрязнение территорий и своевременно выявить нарушителей. Он уже принес свои плоды.

Так, специалисты зафиксировали факт несанкционированного складирования мусора рядом с остановкой «Пристань» на Барковке. Виновнику предстоит заплатить штраф, а также возместить затраты на вывоз мусора.

«Ежедневно работники районных администраций приводят в порядок территории, убирают мусор, порубочные остатки, ремонтируют контейнерные площадки. Однако для поддержания чистоты регулярной уборки не всегда достаточно», - констатировали в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Пензе некоторые контейнерные площадки оснастили камерами видеонаблюдения. Таким образом специалисты отслеживают нарушения, контролируют работу регоператора.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

А как бороться с несанкционированными свалками вдоль дорог, ведущих в садовые товарищества? Куда жаловаться?

Гость||

Рядом со стоянкой Информационного центра УМВД на Злобина свалка , навален мусор и пакеты , прямо метрах в 60 от здания в сторону моста , это что нормально?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте