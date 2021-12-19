В Пензе начали наказывать виновников образования стихийных свалок

19.12.2021 | 09:58

В Пензе намерены организовать дежурство в местах, где образуются стихийные свалки. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте города.

Контроль необходим, чтобы предотвратить загрязнение территорий и своевременно выявить нарушителей. Он уже принес свои плоды.

Так, специалисты зафиксировали факт несанкционированного складирования мусора рядом с остановкой «Пристань» на Барковке. Виновнику предстоит заплатить штраф, а также возместить затраты на вывоз мусора.

«Ежедневно работники районных администраций приводят в порядок территории, убирают мусор, порубочные остатки, ремонтируют контейнерные площадки. Однако для поддержания чистоты регулярной уборки не всегда достаточно», - констатировали в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Пензе некоторые контейнерные площадки оснастили камерами видеонаблюдения. Таким образом специалисты отслеживают нарушения, контролируют работу регоператора.