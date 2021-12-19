У лишившихся газа на месяц пензенцев потребовали полную оплату ресурса

19.12.2021 | 18:35

Наконец-то можно вскипятить воду на газовой плите и нормально помыться, говорит жительница дома № 18а на улице Попова.

Больше месяца она и ее соседи оставались без голубого топлива. Его подачу прекратили после гибели отца и дочки, те задохнулись от угарного газа. По предварительной версии, гофра, ведущая к вентиляции в их квартире, просто отвалилась.

Проверяющие никак не давали добро на то, чтобы открыть вентиль.

«Встала в половине шестого и до двух часов возилась. Обед варила, все стирала, все кругом помыла, потом опять в ванну полезла», - рассказала жительница дома Вера Пигарева.

До этого дня возможности не было. Система нагрева воды зависит от газа. Кто-то пользовался кипятильником, кто-то ездил к родственникам.

«Приходилось мыться из одной кастрюльки. 36 литров кастрюлька, из нее мылись», - вспоминал пензенец Андрей Матюшин.

На следующий день после выхода сюжета об отсутствии в доме голубого топлива пришли газовики, а еще через сутки люди смогли помыться и приготовить еду. Они не ожидали, что освещение проблемы так быстро даст результат. Но перед жителями теперь новая задача: доказать, что платить они не должны.

«За предыдущий месяц у меня было 190 рублей 28 копеек. И за этот месяц принесли 190 рублей 28 копеек», - пояснила Вера Пигарева.

Теперь нужно выяснить, почему к данным от управляющей компании газовики не прислушались и выставили счета по полной.