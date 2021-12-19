Общество

У лишившихся газа на месяц пензенцев потребовали полную оплату ресурса

Печать

Наконец-то можно вскипятить воду на газовой плите и нормально помыться, говорит жительница дома № 18а на улице Попова.

Больше месяца она и ее соседи оставались без голубого топлива. Его подачу прекратили после гибели отца и дочки, те задохнулись от угарного газа. По предварительной версии, гофра, ведущая к вентиляции в их квартире, просто отвалилась.

Проверяющие никак не давали добро на то, чтобы открыть вентиль.

«Встала в половине шестого и до двух часов возилась. Обед варила, все стирала, все кругом помыла, потом опять в ванну полезла», - рассказала жительница дома Вера Пигарева.

До этого дня возможности не было. Система нагрева воды зависит от газа. Кто-то пользовался кипятильником, кто-то ездил к родственникам.

«Приходилось мыться из одной кастрюльки. 36 литров кастрюлька, из нее мылись», - вспоминал пензенец Андрей Матюшин.

На следующий день после выхода сюжета об отсутствии в доме голубого топлива пришли газовики, а еще через сутки люди смогли помыться и приготовить еду. Они не ожидали, что освещение проблемы так быстро даст результат. Но перед жителями теперь новая задача: доказать, что платить они не должны.

«За предыдущий месяц у меня было 190 рублей 28 копеек. И за этот месяц принесли 190 рублей 28 копеек», - пояснила Вера Пигарева.

Теперь нужно выяснить, почему к данным от управляющей компании газовики не прислушались и выставили счета по полной.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Кхм... гофра должна вести к дымоходу, а не к вентиляции

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте