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Общество

Губернатор увеличил сумму субсидий по программе догазификации

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В Пензенской области во исполнение поручения Президента РФ действует программа догазификации: ряду льготников предоставляются субсидии на покупку и установку газового оборудования и проведение работ в границах их земельных участков.

В 2023 году субсидию на догазификацию получили 248 жителей региона. Сумма, направленная на эти цели, превысила 20 млн рублей.

В 2024 году на реализацию программы предусмотрено 43,7 млн. Субсидии почти на 2 млн рублей уже одобрены 21 заявителю.

Губернатор Олег Мельниченко предложил увеличить размер выплаты льготникам, участвующим в программе догазификации. Прежнее решение было принято исходя из того, что размер субсидии определяется в соответствии с затратами участника программы на покупку и установку газового оборудования, а также проведение работ на земельном участке. Сумма субсидии не превышала 100 тысяч рублей на одно домовладение.

«Сегодня эти расходы в среднем для жителей Пензенской области будут составлять 110-130 тысяч рублей. Субсидия в сумме до 100 тысяч рублей не покроет затраты граждан, имеющих право на льготную догазификацию. Считаю справедливым увеличить размер этой выплаты до 130 тысяч рублей», - подчеркнул глава региона.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, кто имеет право на участие в программе догазификации. Это ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, труженики тыла, узники концлагерей, участники боевых действий, члены семей погибших, семьи с ребенком-инвалидом, малоимущие граждане, семьи участников СВО, а также многодетные (считая детей в возрасте до 23 лет, если они очно обучаются в образовательном учреждении).

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Источник — фото правительства Пензенской области
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