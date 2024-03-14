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Общество

В регионе уровень газификации поэтапно приближается к 100%

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В Пензенской области активно идет завершение программы газификации населения, работа протекает без осложнений.

По словам губернатора Олега Мельниченко, уровень газификации постепенно приближается к 100%, ресурс проводят в удаленные сельские поселения.

Так, в 2023-м газ появился в трех селах Пензенского, Каменского и Сосновоборского районов. В этом году запланирована газификация сел Никольского Лопатинского района, Скуратово и Луговое Вадинского района. В 2025-м ресурс проведут в пять населенных пунктов в четырех районах области: Пензенском, Сердобском, Шемышейском и Лопатинском.

На сегодняшний день жители области подали 9 350 заявлений на догазификацию, из них приняли 8 000. Уже подписано почти 7 900 договоров, а 5 700 домовладений подключили к газопроводу.

Часть граждан, в том числе многодетные семьи и семьи с детьми со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума, имеют право на возмещение затрат на догазификацию, сумма выплат - до 100 000 рублей, в прошлом году за этой мерой поддержки обратились 248 жителей области.

«В прошлом году мы включили в список получателей субсидии на возмещение затрат по газификации участников специальной военной операции и их семьи. В прошлом году этот вид поддержки получили 42 семьи. Программа продолжается и в этом году, на ее исполнение в бюджете предусмотрено свыше 20 миллионов рублей», - цитирует пресс-служба регионального правительства Олега Мельниченко.

Пензенская область стала одним из лидеров социальной догазификации.

«По поручению президента программа догазификации объявлена бессрочной. Теперь по ней бесплатно, без привлечения средств региональных и местных бюджетов газифицируются еще и социальные объекты. В своем послании Федеральному собранию президент определил еще одну задачу - газификацию СНТ. Наши дачники теперь будут иметь возможность подвести газ к своим домам бесплатно», - отметил первый зампред Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак.

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Источник — фото областного правительства
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