Пожилой пензячке на дому навязали услугу за 8 400 рублей

05.03.2024 | 17:12

Пожилой пензячке, живущей в Арбекове, навязали ненужный счетчик за 8 400 рублей газовики из Барнаула. О случившемся рассказал внук пенсионерки.

«Представители ООО, чей юридический адрес в г. Барнауле, ходят по домам в районе Арбеково, вводят в заблуждение исключительно пожилых людей, устанавливают им газовые счетчики под предлогом того, что установка производится во всем доме. Вломились в квартиру к старенькой доверчивой бабушке. К сожалению, все молодые на работе, а она всем подряд открывает, предупреждения родственников не слушает», - рассказал он.

Незваных гостей было трое - двое мужчин и женщина. Они пугали пенсионерку штрафами.

«Пока женщина заговаривала бабушку, мужчины прошли на кухню, установили счетчик и заменили шланг. И взяли за это 8 400 р.», - уточнил пензенец.

В договоре, который заключили с пенсионеркой, указано, что в Пензе у организации есть только отдел продаж. Горожанин подчеркнул: ни к управляющим компаниям, ни к «Межрегионгазу», ни к «Метану» это ООО отношения не имеет.

«Люди, будьте бдительны и следите за своими беззащитными пожилыми родственниками», - подытожил пензенец.