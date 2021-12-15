Пензенцы остались без газа после трагедии в доме на улице Попова

15.12.2021 | 18:40

Нагревать воду в турке с помощью кипятильника через систему переходников жителям дома № 18а на улице Попова приходится больше месяца - после несчастного случая с отцом и дочкой, которые погибли там от угарного газа.

«Отключила аварийная служба 10 ноября. Ничего не объясняют толком, приходят, вентиляцию смотрят, никаких сроков не называют, кормят обещаниями. Начальник аварийной службы - в основном я с ним общаюсь - человек любезный, надо сказать, но движения никакого», - пожаловалась жительница дома Наталья Степанова.

Отец и девочка из первого подъезда отравились угарным газом. По предварительной версии, отсоединилась гофра, подключенная к вентиляции.

«Обнаружены тела мужчины 1974 года рождения и его 11-летней дочери», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По словам жителей, проверки продолжаются. Проблема усугубляется тем, что нельзя не только нормально приготовить пищу, но и помыться - в доме стоят газовые нагреватели. Они также месяц не работают.

«К детям ездим. Зять хороший: тещу и покормит, и в ванную пустит. А соседям очень тяжело», - отметила Наталья Степанова.

«Я, например, вообще не готовлю, потому что у меня маленький кипятильник, в основном чай пью. Я прямо умираю как хочу жареной картошки, не получается», - пояснила жительница дома № 18а на ул. Попова Вера Пигарева.

«Мы первую неделю жили на доставке еды, потому что надеялись, что это быстро закончится. Потом поняли, что это сильно затягивается, потратили много денег, поняли, что практически полная зарплата одного из нас уходит, и привезли просто от родителей микроволновку. И теперь я научилась варить пельмени в микроволновке», - поделилась жительница дома Александра Матюшина.

Чтобы помыться, семейство включает электрочайник. Воды получается мало, а риска много.

«Нагрузка на сеть большая, постоянно розетки горячие. Уже одна розетка расплавилась, вчера искрить начала. Опасно», - подчеркнул Андрей Матюшин.

Люди уверены, что погибнуть можно не от угарного газа, а от пожара. Сроков подачи голубого топлива им не сообщают.