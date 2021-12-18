Юных пензенцев с болезнями ЖКТ станут обследовать новым методом

В пензенской детской поликлинике № 6 готовится к введению в эксплуатацию эндоскопический кабинет с новейшим оборудованием. В нем будет проводиться видеогастроскопия детям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Стоимость системы эндоскопической визуализации - более 7 млн рублей. Ее основной компонент - эндоскопическая видеостойка с монитором и процессором для обработки данных. Комплекс позволяет получать детализированное HD-изображение в реальном времени, максимально визуализируя обследуемую зону.
Диаметр вводимой трубки тонкого гастроскопа - всего 8 мм, что доставляет маленькому пациенту меньше неприятных ощущений.
В кабинете специально для дезинфекции гибких эндоскопов установлена автоматическая мойка. Раньше этот процесс предполагал ручную обработку специализированного инструмента.
В шкафу со встроенными бактерицидными лампами можно хранить медицинские инструменты в обеззараженном потоке воздуха без разрушающего воздействия ультрафиолетового излучения до 7 суток.
«Высокотехнологичное оборудование существенно облегчит работу врача-эндоскописта и значительно повысит результативность процесса обследования, позволяя на ранних стадиях легко и точно обнаружить болезни ЖКТ», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
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