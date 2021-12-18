В Пензе в ближайшее время зальют каток на набережной Суры

В этом году каток на набережной Суры будет расположен не вдоль берега, а перпендикулярно дороге.
Об этом шла речь на обсуждении проведения новогодних праздников, состоявшемся в администрации Пензы в пятницу, 17 декабря.
Ледовую площадку оборудует МУП «Городской центр торговли и услуг» вместе с представителями бизнеса.
«На данный момент завершена подготовка основания и ограждения катка. Установлен домик для проката коньков, где будет возможность переобуться. На следующей неделе начнется укладка специального покрытия и - при наличии низких температур - заливка», - рассказали в пресс-службе мэрии.
Планируется организовать музыкальное сопровождение и освещение катка по вечерам.
По информации «Городского центра торговли и услуг», стоимость проката коньков составит 200 рублей, вход на площадку со своим спортинвентарем обойдется в 100 рублей.
На набережной уже установлены две деревянные горки, на которых могут бесплатно кататься и дети, и взрослые.
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