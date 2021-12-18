Общество

В Пензе в ближайшее время зальют каток на набережной Суры

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В этом году каток на набережной Суры будет расположен не вдоль берега, а перпендикулярно дороге.

Об этом шла речь на обсуждении проведения новогодних праздников, состоявшемся в администрации Пензы в пятницу, 17 декабря.

Ледовую площадку оборудует МУП «Городской центр торговли и услуг» вместе с представителями бизнеса.

«На данный момент завершена подготовка основания и ограждения катка. Установлен домик для проката коньков, где будет возможность переобуться. На следующей неделе начнется укладка специального покрытия и - при наличии низких температур - заливка», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Планируется организовать музыкальное сопровождение и освещение катка по вечерам.

По информации «Городского центра торговли и услуг», стоимость проката коньков составит 200 рублей, вход на площадку со своим спортинвентарем обойдется в 100 рублей.

На набережной уже установлены две деревянные горки, на которых могут бесплатно кататься и дети, и взрослые.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

QR код нужен будет для входа на чудо лёд?

Массовое катание Все-таки, омикрон стучится в двери. Как будет происходить катание?

РПН пусть ответит, рекомендации напишит заверит синими печатями гербовыми,

Гость||

На площадку с бортами из необрезной доски!? Да вы охамели ,а если кто руки занозит? Сделали бы из нормальной обработанной доски и тогда бы деньги брали, а то из палет , то это махра местами с корой.

Имя: Гость
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