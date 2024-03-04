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Глас народа

С наступлением весны пензенцев потянуло проверить крепость льда

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С 1 марта в регионе запрещен выход и выезд на лед водоемов. Однако некоторые пензенцы полагают, что к ним ограничение не относится, и пробуют на крепость лед у набережной Суры.

Кадры со смельчаками появились в Сети в воскресенье, 3 марта. Видимо, горожане воспользовались ясной погодой и решили погулять в необычных местах.

Так, пользователи пензенского телеграм-канала поделились кадрами с подростками, которые вышли на лед в районе стелы «Росток».

«Молодые люди прыгали, бегали и танцевали», - рассказал автор видео.

Пользователь группы «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте» опубликовал снимок с двумя молодыми людьми, которые фотографировались на фоне подвесного моста, стоя почти на середине Суры.

С наступлением весны пензенцев потянуло проверить крепость льда

«Весна вступает в свои права, на лед выходить так себе затея», - подписал автор.

Горожане согласились с такой оценкой, некоторые с иронией прокомментировали поступки смельчаков.

«Мы в свое время ходили по весне ломать лед и отчаливать. Один паренек ушел под лед, но его быстро вытащили, так что это безопасно», «Один раз утонут. Зато больше не пойдут», - отметили они.

В декабре 2022 года 18-летний парень из Сосновоборского района решил ночью прокатиться на коньках по Суре. Юноша угодил в промоину и утонул. Его тело нашли через несколько дней.

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