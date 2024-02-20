Неприспособленность набережной к зиме неприятно удивила пензячку

20.02.2024 | 20:34

«Неужели по набережной Суры можно гулять только летом?» - с таким вопросом во вторник, 20 февраля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница города Марина Ж.

Женщину возмутило состояние прогулочной зоны.

«Сегодня гуляла с ребенком. Единственное, что почищено, - дорога, внизу у воды все в снегу, лестницы тоже», - посетовала Марина.

Но не только это вызвало ее недовольство.

«Ребенок захотел в туалет. Смотрю: дорожка к туалетам тоже не прочищена. Я сразу заподозрила неладное, но все равно мы полезли через сугробы. Оказалось, туалет закрыт. Что за безобразие?» - пожаловалась пензячка.

Она уверена, что такие объекты в центре города, как набережная, площадь Ленина, Фонтанная площадь должны выглядеть достойно в любое время года.