Сетевое издание|18+|Среда|21 фев 2024|00:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Неприспособленность набережной к зиме неприятно удивила пензячку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Неужели по набережной Суры можно гулять только летом?» - с таким вопросом во вторник, 20 февраля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница города Марина Ж.

Неприспособленность набережной к зиме неприятно удивила пензячку

Женщину возмутило состояние прогулочной зоны.

Неприспособленность набережной к зиме неприятно удивила пензячку

«Сегодня гуляла с ребенком. Единственное, что почищено, - дорога, внизу у воды все в снегу, лестницы тоже», - посетовала Марина.

Неприспособленность набережной к зиме неприятно удивила пензячку

Но не только это вызвало ее недовольство.

Неприспособленность набережной к зиме неприятно удивила пензячку

«Ребенок захотел в туалет. Смотрю: дорожка к туалетам тоже не прочищена. Я сразу заподозрила неладное, но все равно мы полезли через сугробы. Оказалось, туалет закрыт. Что за безобразие?» - пожаловалась пензячка.

Неприспособленность набережной к зиме неприятно удивила пензячку

Она уверена, что такие объекты в центре города, как набережная, площадь Ленина, Фонтанная площадь должны выглядеть достойно в любое время года.

Неприспособленность набережной к зиме неприятно удивила пензячку

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте