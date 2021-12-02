На набережной Суры в Пензе собрали зимний комплекс

02.12.2021 | 15:02

В четверг, 2 декабря, в Пензе завершили сборку зимнего комплекса на набережной Суры. МУП «Зеленое хозяйство» отчиталось об этом на своей странице в Instagram.

Это деревянные горки, кататься на которых могут как дети, так и взрослые.

«Осталось только дождаться появления небольших сугробов, получше утеплиться и можно смело отправляться на набережную создавать новогоднее настроение!» - говорится в посте МУПа.

Специалисты уже установили горки в скверах «Могилевский дворик» на проспекте Строителей и Бессмертного Полка на улице Карпинского.

Новогодняя кампания стартует в областном центре 11 декабря. К этому моменту на площади Ленина соберут главную елку, свои двери для посетителей откроет домик Деда Мороза.