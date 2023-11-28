Сетевое издание|18+|Вторник|28 ноя 2023|22:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Пензячка запечатлела «ледяные аттракционы» на набережной Суры

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 28 ноября, пензячка Кристина поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» впечатлениями от прогулки по набережной Суры.

Ни верхняя, ни нижняя зоны не пригодны для того, чтобы пройтись по ним и полюбоваться на реку.

Пензячка запечатлела «ледяные аттракционы» на набережной Суры

У стелы «Росток» пензячку встретили горы убранного, но не вывезенного снега. «Наверное, для будущих горок», - предположила она.

Пензячка запечатлела «ледяные аттракционы» на набережной Суры

По словам Кристины, коммунальщики так старались вычистить прогулочную зону, что повредили плитку, красиво выложенную кругами у деревьев.

Пензячка запечатлела «ледяные аттракционы» на набережной Суры

«Идут по стопам Московской, чтобы все в едином стиле», - пошутила женщина.

Пензячка запечатлела «ледяные аттракционы» на набережной Суры

Дальше горожанку тоже ждало разочарование.

«Все во льду. Пока спускаешься с лестницы, можно угодить в реку», - отметила пензячка.

Пензячка запечатлела «ледяные аттракционы» на набережной Суры

На фото, которые она прислала в редакцию, видно, что прогулочная зона у воды покрыта льдом. Передвигаться по ней опасно: высок риск поскользнуться и упасть в воду.

Пензячка запечатлела «ледяные аттракционы» на набережной Суры

Кристина выразила пожелание, чтобы коммунальные службы привели набережную в порядок, убрав «ледяные аттракционы». Многие горожане любят там гулять и не забывают кормить уток, которые не покинули Суру.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте