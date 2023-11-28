Пензячка запечатлела «ледяные аттракционы» на набережной Суры

28.11.2023 | 17:01

Во вторник, 28 ноября, пензячка Кристина поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» впечатлениями от прогулки по набережной Суры.

Ни верхняя, ни нижняя зоны не пригодны для того, чтобы пройтись по ним и полюбоваться на реку.

У стелы «Росток» пензячку встретили горы убранного, но не вывезенного снега. «Наверное, для будущих горок», - предположила она.

По словам Кристины, коммунальщики так старались вычистить прогулочную зону, что повредили плитку, красиво выложенную кругами у деревьев.

«Идут по стопам Московской, чтобы все в едином стиле», - пошутила женщина.

Дальше горожанку тоже ждало разочарование.

«Все во льду. Пока спускаешься с лестницы, можно угодить в реку», - отметила пензячка.

На фото, которые она прислала в редакцию, видно, что прогулочная зона у воды покрыта льдом. Передвигаться по ней опасно: высок риск поскользнуться и упасть в воду.

Кристина выразила пожелание, чтобы коммунальные службы привели набережную в порядок, убрав «ледяные аттракционы». Многие горожане любят там гулять и не забывают кормить уток, которые не покинули Суру.