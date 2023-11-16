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Из жизни

У туалетов на набережной в Пензе заработали камеры

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У туалетов на набережной Суры в Пензе заработали камеры видеонаблюдения. Об этом глава города Александр Басенко сообщил на своих страницах в соцсетях в четверг, 16 ноября.

Снаружи кабинок закрепили четыре устройства, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

«Меры вынужденные и были нами приняты в связи с участившимися случаями порчи муниципального имущества. Вандалы снимали с петель двери в кабинках, разрисовывали стены, забивали сантехнику туалетной бумагой.

Многих жителей также возмущала эта ситуация, потому что туалеты в зоне отдыха необходимы, с просьбами об их установке горожане не раз обращались, в том числе через социальные сети», - обрисовал ситуацию чиновник.

Басенко выразил надежду на то, что теперь пензенцы будут относиться к имуществу более осознанно.

Установку камер планировали завершить до 10 ноября. Долгое время, с начала октября, туалеты не работали.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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