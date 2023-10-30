Туалеты на набережной Суры в Пензе закрыты почти месяц

30.10.2023 | 12:17

Общественные туалеты на набережной Суры в районе подвесного моста все еще закрыты. Для возобновления их работы требуются специалисты, которые установят камеры видеонаблюдения.

О сроках открытия кабинок спросила пензячка Юлия на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Когда установят камеры и откроют туалеты?» - написала она.

Представитель управления ЖКХ города сообщил ей, что необходимое оборудование для наблюдения уже закуплено.

«Подбирается подрядная организация для выполнения работ по установке камер видеонаблюдения. После определения подрядной организации и выполнения работ туалеты возобновят работу», - указал он.

Общественные туалеты на обновленном участке набережной Суры открылись в начале сентября, однако долго они не проработали.

Почти сразу хулиганы разрисовали стену и сорвали с петель дверь в одной из кабинок. Затем несознательные граждане забили бумагой унитаз. Потом снова разрисовали мужскую кабинку и вышибли дверь в женской.

В начале октября кабинки закрыли, а глава Пензы Александр Басенко поручил рассмотреть возможность организации видеонаблюдения в их районе.