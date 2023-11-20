В Пензе начали строительство парковки на набережной Суры

20.11.2023 | 08:47

В Пензе продолжается преображение набережной Суры. На углу улиц Максима Горького и Урицкого приступили к строительству парковки. О ходе работ рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас специалисты завершили земляные работы, сделали ливневую канализацию и песчаное основание будущей зоны стоянки.

Они обустраивают новый тротуар, два подхода к существующей пешеходной зоне, монтируют бортовой камень.

На следующем этапе специалистам предстоит уложить щебеночное основание и асфальт, смонтировать шесть опор наружного освещения, установить турникеты.

Стоянка, рассчитанная на 40 машино-мест, будет платной.

Общая площадь участка, на котором ее обустроят, составляет 1 218 кв. м. Согласно проекту, по периметру высадят декоративные кустарники и 13 деревьев.