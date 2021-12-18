Пензенцы приняли участие в акции «Чудеса новогодних огней»

Вместе со своим хозяином белый кролик принял участие в акции «Чудеса новогодних огней», которая прошла на площади Ленина.
«Ему четыре месяца всего, он молодой, у него все еще впереди. Молодец, Тимошка», - отметил житель Пензы.
На праздник пришли сотни пензенцев: малыши и взрослые, пенсионеры, школьники, студенты, иностранцы.
Когда публика разогрелась - организаторы праздника подготовили насыщенную развлекательную программу, - на площади появился главный герой.
Сказочный Дед приехал в сопровождении не только вечной спутницы - Снегурочки. Вместе с ним на сцену поднялись и другие волшебные старцы - представители народностей, проживающих на территории Сурского края. Каждый из них поздравил пензенцев на своем родном языке.
А потом наступил долгожданный момент, когда главная зеленая красавица Пензы предстала во всей красе.
В завершение праздника национальные Деды Морозы получили из рук своего наставника волшебные огни, с помощью которых они зажгут новогодние елки во всех уголках Сурского края.
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