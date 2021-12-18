Пензенцы приняли участие в акции «Чудеса новогодних огней»

18.12.2021 | 18:30

Вместе со своим хозяином белый кролик принял участие в акции «Чудеса новогодних огней», которая прошла на площади Ленина.

«Ему четыре месяца всего, он молодой, у него все еще впереди. Молодец, Тимошка», - отметил житель Пензы.

На праздник пришли сотни пензенцев: малыши и взрослые, пенсионеры, школьники, студенты, иностранцы.

Когда публика разогрелась - организаторы праздника подготовили насыщенную развлекательную программу, - на площади появился главный герой.

Сказочный Дед приехал в сопровождении не только вечной спутницы - Снегурочки. Вместе с ним на сцену поднялись и другие волшебные старцы - представители народностей, проживающих на территории Сурского края. Каждый из них поздравил пензенцев на своем родном языке.

А потом наступил долгожданный момент, когда главная зеленая красавица Пензы предстала во всей красе.

В завершение праздника национальные Деды Морозы получили из рук своего наставника волшебные огни, с помощью которых они зажгут новогодние елки во всех уголках Сурского края.