Пензенской системе ЗАГС исполнилось 104 года

18.12.2021 | 17:30

Сотрудницы органов ЗАГС - так сложилось, что там в основном работают женщины, - отметили свой профессиональный праздник. Главные поздравления приняли от министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. В 2021 году управление ЗАГС стало структурным подразделением этого ведомства.

«Я понимаю, насколько важна и ответственна ваша работа. Вы действительно хранители семейных традиций. Это очень важно - защита материнства и детства», - отметил Алексей Качан.

«Хотим вам пожелать, чтобы вы всегда шли на работу как на праздник, чтобы радостных, позитивных событий и в личной жизни, и в труде было больше, чем негативных», - присоединилась к поздравлениям начальник управления ЗАГС Минтруда Пензенской области Юлия Петрова.

За исполнительскую дисциплину, грамотную работу с документами, интересные сценарии торжественных церемоний отметили лучших сотрудниц. Елене Паняевой вручили благодарственное письмо от губернатора. Она работает в системе ЗАГС 12 лет.

«Все загсы Пензенской области уникальны. Очень много моих коллег проводят разные мероприятия - нестандартные, не заученные, каждое по-своему интересно. Стараемся привлекать людей разных возрастов: День отца отмечали с малышами, чествовали юбиляров супружеской жизни», - рассказала начальник территориального отдела ЗАГС Мокшанского района Елена Паняева.

Сегодня перед органами ЗАГС стоит важная задача цифровизации государственных услуг - это позволит значительно упростить и ускорить процесс их получения. И руководство уверено, что с такими творческими сотрудницами все поставленные задачи будут выполнены.