В Заречном протестируют «кланяющийся» пассажирам автобус

17.12.2021 | 15:21

В Заречный на опытную эксплуатацию поступил новый автобус Нефтекамского автомобильного завода НефАЗ. Это один из вариантов, который рассматривается для приобретения по транспортной реформе. В течение двух месяцев он будет тестироваться на городских маршрутах.

НефАЗ работает на природном газе - сжиженном метане. Это комфортный для пассажиров низкопольный автобус большой вместимости, он подходит для маломобильных групп. Его салон на пять сантиметров шире, чем у двух ранее тестировавшихся в Заречном автобусов.

«На остановке при открывании дверей автобус автоматически наклоняется в сторону тротуара, и его подножка выравнивается с бордюром. Входить и выходить будет удобно абсолютно всем пассажирам», - сообщается на сайте администрации Заречного.

Горожане могут высказать свое мнение о новом автобусе на сайте муниципального предприятия «Автотранс» в разделе «Помогите сделать общественный транспорт Заречного лучше».