Общество

В Заречном протестируют «кланяющийся» пассажирам автобус

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В Заречный на опытную эксплуатацию поступил новый автобус Нефтекамского автомобильного завода НефАЗ. Это один из вариантов, который рассматривается для приобретения по транспортной реформе. В течение двух месяцев он будет тестироваться на городских маршрутах.

НефАЗ работает на природном газе - сжиженном метане. Это комфортный для пассажиров низкопольный автобус большой вместимости, он подходит для маломобильных групп. Его салон на пять сантиметров шире, чем у двух ранее тестировавшихся в Заречном автобусов.

«На остановке при открывании дверей автобус автоматически наклоняется в сторону тротуара, и его подножка выравнивается с бордюром. Входить и выходить будет удобно абсолютно всем пассажирам», - сообщается на сайте администрации Заречного.

Горожане могут высказать свое мнение о новом автобусе на сайте муниципального предприятия «Автотранс» в разделе «Помогите сделать общественный транспорт Заречного лучше».

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Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Нормальный автобус в диковинку?

Гость||

penzainform.r писал(a):

«На остановке при открывании дверей автобус автоматически наклоняется в сторону тротуара, и его подножка выравнивается с бордюром. Входить и выходить будет удобно абсолютно всем пассажирам», - сообщается на сайте администрации Заречного.
В Пензе такая модель автобуса НефАЗ точно встрянет. Многие остановки общественного транспорта превращаются каждый день в стихийную парковку. Это нарушение ПДД РФ. Но всем плевать. А водители автобусов? Они ведь совсем охреневшие. Они не будут тратить время для посадки инвалида. Они могут даже специально сломать место инвалида в салоне.

Гость||

В Пензе автобусы в карман не всегда заезжают. А чтобы заехать, да еще так, чтобы поравняться с тротуаром и бордюром... много ли у нас таких адекватных водителей автобусов?

Гость||

Знаю многих кто бы отказался от поездки на работу от личных авто, если бы ходили комфортные автобусы, а не маршрутки. Сейчас приходится ехать одному на своем авто из арбеково на южную или в терновку только из-за того что на маршрутках ездить не комфортно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и его подножка выравнивается с бордюром
Каким бордюром? У нас зимой отвалы по полметра нечищенные.

Гость||

Наши пензенские водители просто не умеют или не хотят подьезжать к бордюру,всегда открывают двери за полметра до него,чтобы пассажиры не расслаблялись и занимались зарядкой

Гость||

Подножка из нескользящего материала? Пассажиры не покатятся как с горки в непогоду?

Имя: Гость
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