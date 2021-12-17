В пензенском правительстве ответили на жалобу по бездомным собакам

Представители регионального правительства отреагировали на одну из многочисленных жалоб пензенцев относительно ситуации с бездомными животными. Официальный комментарий был дан в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко, где сейчас принимают вопросы к его прямой линии с гражданами.
«Необходимо решать вопрос со стаями собак на улицах всех населенных пунктов Пензенской области! Средств на службу по отлову собак выделяется очень мало, поэтому никто не хочет принимать участие в этой работе. Количество собак на улицах растет очень быстро», - написала одна из жительниц региона.
Представители правительства согласились, что вопрос отлова собак на территории области стоит очень остро.
«С начала текущего года на мероприятия по отлову, стерилизации, содержания и выпуска в места обитания в области выделено 4 280 100 рублей - это без учета строительства приютов. Строительство приютов - затратное мероприятие, и не во всех муниципальных образованиях имеются для этого финансы», - констатировали чиновники.
Тем не менее средства ищут. В Кузнецке такое учреждение было недавно открыто, в Пензе его планируют расширять.
Однако ситуация, сложившаяся в пункте передержки в областном центре, вызывает многочисленные претензии граждан. Пензенцы рассказывают об истощенных животных, которым не оказывают помощь, говорят о «конвейере жестокости и смерти» и называют заведение «ГУЛАГом для собак».
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"4 280 100 рублей - это без учета строительства приютов". ах..ь не встаь