В пензенском правительстве ответили на жалобу по бездомным собакам

17.12.2021 | 09:46

Представители регионального правительства отреагировали на одну из многочисленных жалоб пензенцев относительно ситуации с бездомными животными. Официальный комментарий был дан в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко, где сейчас принимают вопросы к его прямой линии с гражданами.

«Необходимо решать вопрос со стаями собак на улицах всех населенных пунктов Пензенской области! Средств на службу по отлову собак выделяется очень мало, поэтому никто не хочет принимать участие в этой работе. Количество собак на улицах растет очень быстро», - написала одна из жительниц региона.

Представители правительства согласились, что вопрос отлова собак на территории области стоит очень остро.

«С начала текущего года на мероприятия по отлову, стерилизации, содержания и выпуска в места обитания в области выделено 4 280 100 рублей - это без учета строительства приютов. Строительство приютов - затратное мероприятие, и не во всех муниципальных образованиях имеются для этого финансы», - констатировали чиновники.

Тем не менее средства ищут. В Кузнецке такое учреждение было недавно открыто, в Пензе его планируют расширять.

Однако ситуация, сложившаяся в пункте передержки в областном центре, вызывает многочисленные претензии граждан. Пензенцы рассказывают об истощенных животных, которым не оказывают помощь, говорят о «конвейере жестокости и смерти» и называют заведение «ГУЛАГом для собак».