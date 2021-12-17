Общество

В Пензенской области проведут акцию «Чудеса новогодних огней»

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«Чудеса новогодних огней» - на акцию под таким названием приглашают пензенцев и гостей города. В субботу, 18 декабря, на площади Ленина в 14:45 начнется сказочное волшебство.

«Дед Мороз зажжет огонь от главной елки и передаст его во все районы Пензенской области. Ему помогут его друзья - башкирский Дед Мороз, чувашский, мордовский и татарский», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Кыш Бабай, Якшамо Атя, Хель Мучи - так на разных языках называют зимних волшебных старцев. Вне зависимости от национальности в дружном регионе Новый год отмечают в мире и согласии.

Организаторы говорят, что в то же время, когда на площади Ленина зажгут елку, огни засверкают и в районах области. В Пензе гостей праздника ждет развлекательная программа.

«Ростовые куклы, игровые локации для самых маленьких зрителей, с 16:00 до 17:00 будет работать домик Деда Мороза», - рассказала Вера Фейгина.

Организаторы надеются, что акция «Чудеса новогодних огней» станет традиционной.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Дед Мороз и Снегурочка лучше чем сальный Санта.

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https://islamnews.ru/2021/11/15/tsargrad-nashel-v-krovi-vaktsinirovannykh-mikrochipy

Европейские учёные-патологоанатомы при вскрытии тел граждан, умерших после вакцинации от ковида, обнаруживают у них микрочипы.

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