В Пензенской области мать решила начать новую жизнь, забыв о дочерях

17.12.2021 | 10:32

В Кузнецком районе 40-летней женщине, решившей начать новую жизнь, пришлось погасить задолженность перед детьми.

В июле этого года ее лишили родительских прав в отношении двух дочерей, 2007 и 2011 года рождения. Дети остались с отцом, а мать вышла замуж за другого человека и забеременела.

По решению суда женщина должна была выплачивать бывшему супругу алименты на содержание девочек, но в ее планы это не входило.

Между тем долг рос и достиг 110 тысяч рублей.

«У должницы в собственности находился большой дом, зарегистрированный на прежнюю фамилию дамы, который она решила продать, не переоформляя. Она надеялась, что при совершении сделки купли-продажи новая фамилия не станет помехой и деньги она получит, ни с кем не делясь. Желание жить на широкую ногу возобладало над совестью», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

На тот момент имущество женщины уже было арестовано судебным приставом, однако дом под запрет на регистрационные действия не попал. Тем не менее, зная прежнюю фамилию должницы, приставы смогли получить сведения о принадлежащей ей недвижимости.

«Поняв, что сделка может сорваться, вместе с покупателем она пришла в Кузнецкое межрайонное отделение судебных приставов и полностью оплатила долг», - заключили в управлении.