Общество

В Каменке почтили память великомученицы Варвары

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Благовест разлился по району Головинщенской Варежки: у храма преподобного Сергия Радонежского - престольный праздник. Один из пределов церкви в городе Каменке освящен в честь великомученицы Варвары, день памяти которой отметили православные верующие.

«Невзирая на то что она воспитывалась в языческом обществе и сама до времени поклонялась языческим богам, когда она узнала имя Христово, то уверовала в него и до последней секунды своей жизни, до последней капли крови она служила ему чем могла», - сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Для нее Христос действительно есть та опора, та истина, ради которой нужно умереть», - рассказал настоятель Покровского храма протоиерей Владимир Ольхов (с. Верхний Ломов).

История Варвары, как и многих святых, трагична. Ее отец, язычник Диоскор, узнав, что дочь приняла христианство, передал ее в руки мучителей. Девушку долго пытали, но она не отреклась, потом была обезглавлена. Это произошло в 306 году.

Мощи святой великомученицы Варвары покоятся во Владимирском соборе в Киеве, куда были перенесены из Константинополя греческой царевной Варварой - супругой великого князя Святополка, внука Владимира Святого, крестившего Русь.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Я поражен сколько дураков, какие мощи,им нужны ваши деньги

Гость||

А кто ее мучал?

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