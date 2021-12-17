COVID-19: итоги первой половины декабря

За первую половину декабря, по данным регионального оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрирован 4 891 случай заражения коронавирусной инфекцией: на 2-е общее количество пациентов с COVID-19 за предыдущие сутки составило 92 546, на 16-е - 97 437.
За две декабрьские недели выздоровел 8 391 человек, скончалось 215.
Лидером по приросту заболевших по-прежнему является Пенза.
В регионе наблюдается тенденция к снижению суточного прироста пациентов с COVID-19. Если 2 декабря этот показатель равнялся 363, то 16-го - 325.
В первой половине месяца ежедневно уходило из жизни от 11 до 21 заболевшего коронавирусной инфекцией. Количество выздоровевших за один день колебалось от 528 до 688.
В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности (он продлен до 31 января), однако родителям детсадовцев разрешили посещение новогодних утренников при предъявлении QR-кода, справки о перенесенном в течение полугода коронавирусе или о медотводе.
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penzainform.ru писал(a):В чатах уже срач. Кто с кодами те на подарки нянькам воспиталкам на ремонты и убранство и будут сдавать. а таких из 36 детишек %10-15