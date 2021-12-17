Общество

COVID-19: итоги первой половины декабря

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За первую половину декабря, по данным регионального оперативного штаба, в Пензенской области зарегистрирован 4 891 случай заражения коронавирусной инфекцией: на 2-е общее количество пациентов с COVID-19 за предыдущие сутки составило 92 546, на 16-е - 97 437.

За две декабрьские недели выздоровел 8 391 человек, скончалось 215.

Лидером по приросту заболевших по-прежнему является Пенза.

В регионе наблюдается тенденция к снижению суточного прироста пациентов с COVID-19. Если 2 декабря этот показатель равнялся 363, то 16-го - 325.

В первой половине месяца ежедневно уходило из жизни от 11 до 21 заболевшего коронавирусной инфекцией. Количество выздоровевших за один день колебалось от 528 до 688.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности (он продлен до 31 января), однако родителям детсадовцев разрешили посещение новогодних утренников при предъявлении QR-кода, справки о перенесенном в течение полугода коронавирусе или о медотводе.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

однако родителям детсадовцев разрешили посещение новогодних утренников при предъявлении QR-кода
В чатах уже срач. Кто с кодами те на подарки нянькам воспиталкам на ремонты и убранство и будут сдавать. а таких из 36 детишек %10-15

Гость||

А где тот дурачок, что трёт за крематорий, самотык ему в одно место, а то не успокоится.

Гость||

Гость писал(a):

А где тот дурачок, что трёт за крематорий, самотык ему в одно место, а то не успокоится.
он срет в другой ветке

Имя: Гость
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