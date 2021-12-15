В Пензенской области в режим повышенной готовности внесли изменения

15.12.2021 | 16:57

Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 31 января включительно.

Соответствующее постановление в среду, 15 декабря, подписал губернатор Олег Мельниченко. Документ размещен на сайте правительства.

В прошлый раз аналогичное постановление было издано 29 ноября. В нем ограничения продлевались по 31 декабря включительно. В прежней редакции изменений в документ не вносилось, поэтому действовали ранее введенные ограничения.

Так, общепиту запрещалось работать с 23:00 до 6:00, массовые мероприятия разрешили проводить при 50%-й заполненности помещения, некоторые организации и учреждения жители и гости региона могли посещать только по QR-коду.

В новую редакцию постановления внесен ряд изменений, касающихся праздничных мероприятий для детей. В частности, при соблюдении определенных условий родителям разрешается посещение новогодних утренников и «огоньков» при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19, о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официального медотвода.