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Общество

В Пензенской области в режим повышенной готовности внесли изменения

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Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 31 января включительно.

Соответствующее постановление в среду, 15 декабря, подписал губернатор Олег Мельниченко. Документ размещен на сайте правительства.

В прошлый раз аналогичное постановление было издано 29 ноября. В нем ограничения продлевались по 31 декабря включительно. В прежней редакции изменений в документ не вносилось, поэтому действовали ранее введенные ограничения.

Так, общепиту запрещалось работать с 23:00 до 6:00, массовые мероприятия разрешили проводить при 50%-й заполненности помещения, некоторые организации и учреждения жители и гости региона могли посещать только по QR-коду.

В новую редакцию постановления внесен ряд изменений, касающихся праздничных мероприятий для детей. В частности, при соблюдении определенных условий родителям разрешается посещение новогодних утренников и «огоньков» при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19, о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официального медотвода.

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Гость||

2 года уже готовимся

Гость||

Куркоды не собираются отменять ? И дальше будет продолжаться ущемления прав граждан ?

Гость||

Скакуас пописывает опять

Гость||

Верните Белозерцева.При нём такого беспредела не было.

Гость||

17:34. Вы слепая, глухая что ли, постепенно всё отменят.

Гость||

Гость писал(a):

Куаркоды не собираются отменять ?
Зачем же их отменять, куар-код дело нужное и хорошее, удобно населению и быстро. У всех уже есть эти коды, кому надо.

Имя: Гость
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