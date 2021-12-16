В Заречном начались поквартирные обходы непривитых пожилых горожан

16.12.2021 | 10:35

Со среды, 15 декабря, в Заречном начались обходы квартир, где проживают пожилые люди, не сделавшие прививку от COVID-19.

«Вопрос вакцинации встал особенно остро в преддверии Нового года, поскольку в продолжительный праздничный период зареченцев зачастую посещают родные и близкие из других городов и регионов страны, общение с родственниками и друзьями становится более тесным и активным. В таких условиях заражение вирусными инфекциями происходит проще и быстрее, что особенно опасно для людей с ослабленным здоровьем, пожилых», - пояснили в мэрии.

Чтобы предупредить горожан о рисках, к ним придут «волонтеры здоровья». Они напомнят о мерах безопасности против коронавирусной инфекции и гриппа и предложат зареченцам записаться на прививку в одном из пунктов вакцинации. У тех, кто не может прийти, будет шанс подать заявку на вакцинацию на дому.

«Чтобы убедиться, что представившийся «волонтером здоровья» человек действительно участвует в этом обходе, зареченцы могут проверить информацию по телефону 60-07-07», - говорится в сообщении.