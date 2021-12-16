Общество

В Заречном начались поквартирные обходы непривитых пожилых горожан

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Со среды, 15 декабря, в Заречном начались обходы квартир, где проживают пожилые люди, не сделавшие прививку от COVID-19.

«Вопрос вакцинации встал особенно остро в преддверии Нового года, поскольку в продолжительный праздничный период зареченцев зачастую посещают родные и близкие из других городов и регионов страны, общение с родственниками и друзьями становится более тесным и активным. В таких условиях заражение вирусными инфекциями происходит проще и быстрее, что особенно опасно для людей с ослабленным здоровьем, пожилых», - пояснили в мэрии.

Чтобы предупредить горожан о рисках, к ним придут «волонтеры здоровья». Они напомнят о мерах безопасности против коронавирусной инфекции и гриппа и предложат зареченцам записаться на прививку в одном из пунктов вакцинации. У тех, кто не может прийти, будет шанс подать заявку на вакцинацию на дому.

«Чтобы убедиться, что представившийся «волонтером здоровья» человек действительно участвует в этом обходе, зареченцы могут проверить информацию по телефону 60-07-07», - говорится в сообщении.

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Гость||

Будут принудительно вакцинировать?

Гость||

Гость писал(a):

Будут принудительно вакцинировать?
Прямо через дверь :-))))

Гость||

Очень правильное решение. Многие не могут идти в пункт прививок. А дома будут прививаться, особенно пожилые. Людям надо объяснять. Не понимают, штрафовать. Не надо либеральничать. Идёт особо опасная инфекция. Пандемия по всему миру. Тут не должно быть безграмотным человеком.

Гость||

Да, не понимаете, надо прививать принудительно. Иначе с инфекцией не справиться. Вымрет всё население. Екатерина , и та поняла пользу прививок. И спасла народ.Вы же не туземцы?. Те и то понимают пользу лечения.

Гость||

Вот где будет развернуться мошенникам.

Гость||

а зачем эта акция вообще нужна? для воров?

Гость||

Гость писал(a):

Людям надо объяснять. Не понимают, штрафовать. Не надо либеральничать. Идёт особо опасная инфекция.
Предлагаете как с собаками

«Это «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск»

?????

Гость||

10:52 Дядечка, не переживайте так сильно, вымрут не все, а кому начертано и вирус тут не при чём. На радостях можно захлебнуться и в тарелке с борщом, на всё Воля Божья.

Гость||

А у подъезда газенваген.

Гость||

Оеей, какая забота о населении. Когда оптимизировали все и вся о народе что-то не думали. Предатели и бездари.

Гость||

Осталось три понедельника миру, а бросились на борьбу с пандемией с камнем за пазухой. Господь не за горами, а за плечами у каждого!, не спрятаться, не скрыться , что-то утаить не удастся.

Гость||

вакцинация это преждевременная смерть и легкая правда

Гость||

16.12.2021 10:48|

Гость писал(a):

Будут принудительно вакцинировать?

Прямо через дверь :-))))

Через ворота

Гость||

Предлагаю их выводить во двор и прилюдно брать мазок.

Гость||

Гость писал(a):

Да, не понимаете, надо прививать принудительно
а каким образом???? как принудить, силой????? да на силу тоже сила найдется, как бы не полетел этот волан с некоторого этажа со шприцом в жопе, мой дом моя крепость, мали ли что украсть захотел

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Имя: Гость
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