Общество

В Пензе вслед за Кузнецком может подорожать проезд в транспорте

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В среду, 15 декабря, на заседании в администрации Кузнецка обсудили повышение стоимости проезда в маршрутках.

На встрече присутствовали мэр Сергей Златогорский и руководители компаний-перевозчиков ООО «Кузнецкая транспортная компания», ООО «Автокомбинат» и АТП. Они обсудили предложение, которое поступило от коммерсантов, - увеличить плату за проезд в общественном транспорте.

«По словам генерального директора автотранспортной компании Сергея Кузнецова, увеличение тарифа ожидается как в областном центре, так и в других муниципалитетах», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Перевозчики объяснили необходимость повышения цены на свои услуги эпидемической ситуацией, ростом стоимости топлива и горюче-смазочных материалов, запчастей. Издержки транспортных компаний выросли. Чтобы они и в дальнейшем могли обслуживать пассажиров, необходимо изменить тариф.

«В разрезе обсуждаемой темы Сергей Златогорский поручил проанализировать пассажиропоток по возрастным группам и проработать техническую возможность льготного обслуживания определенных категорий населения», - добавили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

В Пензе стоимость проезда в последний раз поднимали 14 ноября 2020 года. В автобусах большого класса цена за билет выросла до 27 рублей, малого - до 32. Для кузнечан услуги перевозчиков подорожали с 4 января 2021 года - до 25 рублей.

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Гость||

То есть фас судилась, что стоимость проезда завышена, но теперь решили поднять?

Гость||

не прошло и полу года)))

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.12.2021 09:45|

То есть фас судилась, что стоимость проезда завышена, но теперь решили поднять?

на лапу получили все кто должен, вот и поднимают...

Гость||

А ВЫ НЕ ОДУРЕЛИ СОВСЕМ?

Гость||

Шо опять?

Гость||

Голосуем, кто за?

Гость||

Голым сунупи...

Гость||

Гость писал(a):

Голосуем, кто за?
Так уже голосовали. Ты из запоя тока вышел?

Гость||

пусть сами на своих лоховозках ездят

Гость||

Цены за проезд завышены в Пензе. В худшем случае нужно оставить цены на проезд прежними. Да, топливо и запчасти поднялись в цене. Так ведь по завышенным ценам возили. Сейчас возможно в самый раз будет.

Гость||

В Кузнецке стоимость проезда можно делать рубля по 68 за поездку.

Гость||

такси скоро дешевле будет этих автобусов

Гость||

я радуюсь.

Гость||

Тут вопросы к Правительству,а не к местной власти,то что бензин у нас золотой и так понятно,на 500 руб. 10 литров уже не выходит, дерут с нас в три шкуры, у казахов наш бензин по 26 р., а в таких регионах как наш власть перед фактом ставят,чего хочешь, то и делай.

Гость||

Это подарок губернатора О.В.Мельниченко жителям Пензы?

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Имя: Гость
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