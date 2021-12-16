В Пензе вслед за Кузнецком может подорожать проезд в транспорте

16.12.2021 | 09:32

В среду, 15 декабря, на заседании в администрации Кузнецка обсудили повышение стоимости проезда в маршрутках.

На встрече присутствовали мэр Сергей Златогорский и руководители компаний-перевозчиков ООО «Кузнецкая транспортная компания», ООО «Автокомбинат» и АТП. Они обсудили предложение, которое поступило от коммерсантов, - увеличить плату за проезд в общественном транспорте.

«По словам генерального директора автотранспортной компании Сергея Кузнецова, увеличение тарифа ожидается как в областном центре, так и в других муниципалитетах», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Перевозчики объяснили необходимость повышения цены на свои услуги эпидемической ситуацией, ростом стоимости топлива и горюче-смазочных материалов, запчастей. Издержки транспортных компаний выросли. Чтобы они и в дальнейшем могли обслуживать пассажиров, необходимо изменить тариф.

«В разрезе обсуждаемой темы Сергей Златогорский поручил проанализировать пассажиропоток по возрастным группам и проработать техническую возможность льготного обслуживания определенных категорий населения», - добавили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

В Пензе стоимость проезда в последний раз поднимали 14 ноября 2020 года. В автобусах большого класса цена за билет выросла до 27 рублей, малого - до 32. Для кузнечан услуги перевозчиков подорожали с 4 января 2021 года - до 25 рублей.