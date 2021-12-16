В Мокшанском районе мужчина пытался скрыться от лесоохраны

16.12.2021 | 19:40

К Новому году житель Мокшанского района начал готовиться за две недели. Под покровом ночи мужчина самовольно спилил девять зеленых красавиц. Уложить их в свой автомобиль не успел - нарушителя заметили сотрудники лесоохраны. Бросив деревья, злоумышленник уехал с места преступления.

«Он скрылся, но в тот же вечер был задержан сотрудниками полиции», - сообщил начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Антон Малин.

Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей. Теперь горе-предпринимателю придется возместить его, а также понести наказание.

«До 2 лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей», - уточнил Антон Малин.

Подобное правонарушение в этом году происходит впервые. Специалисты говорят, что преступления такого плана жители региона совершают довольно редко. Люди предпочитают приобретать елки на специальных базарах, которые уже начали свою работу.

«У кого с чем связан Новый год. Если у меня в семье всегда ставили сосны, то хочется поставить сосну, как воспоминания из детства какие-то», - отметил горожанин.

Некоторые зеленые красавицы приехали с Урала. Продавцы говорят, что у пензенцев они пользуются популярностью. На базарах встречаются и иностранные гостьи.

«Датская пихта, из разных областей. Пензенских нет», - рассказал мужчина.

Пока горожане за елками не спешат. До Нового года время еще есть, однако предприниматели уверены, что уже в выходные от покупателей не будет отбоя.

В 2021-м в Пензе работают 82 точки, где можно приобрести символ предстоящих праздников. Стоимость деревьев начинается от 400 рублей за метр.