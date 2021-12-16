Прививать пензенцев от гриппа будут за счет средств работодателей

16.12.2021 | 12:22

Иммунизация взрослых жителей Пензенской области от гриппа проходит как вакциной, поступающей в регион в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, так и купленной на средства работодателей.

На данный момент вакцина, поступившая по нацкалендарю, использована на 100%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Теперь профилактические прививки от гриппа сотрудникам предприятий будут проводиться за счет других средств.

«Работодатели обязаны закупить вакцину, чтобы, с одной стороны, обезопасить коллектив, а с другой - не терпеть экономических убытков от временной нетрудоспособности сотрудников», - предупредили в пресс-службе регионального минздрава.