Общество

Прививать пензенцев от гриппа будут за счет средств работодателей

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Иммунизация взрослых жителей Пензенской области от гриппа проходит как вакциной, поступающей в регион в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, так и купленной на средства работодателей.

На данный момент вакцина, поступившая по нацкалендарю, использована на 100%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Теперь профилактические прививки от гриппа сотрудникам предприятий будут проводиться за счет других средств.

«Работодатели обязаны закупить вакцину, чтобы, с одной стороны, обезопасить коллектив, а с другой - не терпеть экономических убытков от временной нетрудоспособности сотрудников», - предупредили в пресс-службе регионального минздрава.

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Гость||

Согласен с предыдущим оратором!

Гость||

Заигрались в повелителей по-моему товарищи

Гость||

С каких пор пресс-служба регионального Минздрава обязывает работодателей? Белены объелись или травку курят?

Гость||

Заворовались, рамок приличия не чувствуют. Только посадки остановят вакханалию по-пензенски

Гость||

А может чинуши уже издадут закон о перечислении 100% зарплаты всех граждан им в карманы? Раз пошла такая пьянка...

Гость||

В Пензас сити свои законы уже устанавливаются всеми, кто как хочет. Скоро еще раз прославимся на всю страну.

Гость||

"Работодатели обязаны закупить вакцину"

кому и кем обязаны? В Минздраве начали издавать законы?

Гость||

а хохо, не хохо?? обязальщики))

Гость||

Таааак.. Узелок затягивают всё туже и туже...

Имя: Гость
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