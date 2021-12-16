На 11 канал возвращается программа «Обратный отсчет»

16.12.2021 | 19:27

Время прошло, и таймер вновь включился. В эфир 11 канала возвращается программа «Обратный отсчет»: события, происходившие в Пензе, области, России и мире - глазами журналистов.

«Здесь и громкие задержания, и происшествия, которые «прославили» наш регион на всю страну, - в общем, есть что вспомнить, что посмотреть. Это кадры не только 11 канала, но и федеральных СМИ», - рассказал автор программы «Обратный отсчет» Алексей Горелов.

Каждый выпуск «Обратного отсчета» посвящен определенному году. Цикл передач охватывает период с 2015-го по 2021-й. В качестве экспертов, которые высказывают свое мнение по поводу происходившего в то время, выступают известные пензенские историки, филологи, журналисты. Они в какой-то степени и сами были участниками многих событий.

В 2006 году авторами идеи и первыми создателями «Обратного отсчета» на 11-м были видеооператор Николай Егоров и журналистка Елена Юматова. Тогда проект стал финалистом всероссийского конкурса «ТЭФИ - Регион».

Новый цикл программ откроется выпуском, который выйдет в эфир уже в пятницу, 17 декабря, в 18:50.