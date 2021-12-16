Общество

На 11 канал возвращается программа «Обратный отсчет»

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Время прошло, и таймер вновь включился. В эфир 11 канала возвращается программа «Обратный отсчет»: события, происходившие в Пензе, области, России и мире - глазами журналистов.

«Здесь и громкие задержания, и происшествия, которые «прославили» наш регион на всю страну, - в общем, есть что вспомнить, что посмотреть. Это кадры не только 11 канала, но и федеральных СМИ», - рассказал автор программы «Обратный отсчет» Алексей Горелов.

Каждый выпуск «Обратного отсчета» посвящен определенному году. Цикл передач охватывает период с 2015-го по 2021-й. В качестве экспертов, которые высказывают свое мнение по поводу происходившего в то время, выступают известные пензенские историки, филологи, журналисты. Они в какой-то степени и сами были участниками многих событий.

В 2006 году авторами идеи и первыми создателями «Обратного отсчета» на 11-м были видеооператор Николай Егоров и журналистка Елена Юматова. Тогда проект стал финалистом всероссийского конкурса «ТЭФИ - Регион».

Новый цикл программ откроется выпуском, который выйдет в эфир уже в пятницу, 17 декабря, в 18:50.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

В добрый путь, Леша. Посмотрим, вырос ли ты.

Гость||

Лучше Елены Юматовой никто не сделает. Да и лучше этой программв на 11 ничего не было. Один отстой типа программы Нюрочки.

Гость||

Наконец то.

Имя: Гость
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