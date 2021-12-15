Зареченских безмасочников штрафуют после съемок на камеру

15.12.2021 | 11:23

В Заречном освоили новый способ борьбы с гражданами, которые пренебрегают средствами индивидуальной защиты в общественном транспорте. О нем рассказал портал «Город Z».

В ЗАТО организовали специальные рейды, участники которых осматривают автобусы и маршрутки, фиксируют на камеру нарушителей. Затем в дело вступают сотрудники полиции, они составляют на безмасочников административные протоколы.

«По словам заместителя главы администрации Заречного Ильи Дильмана, в среднем за неделю такие документы получают 3-4 пассажира маршрутных транспортных средств», - отмечает портал.

Рейды совершаются ежедневно. Бригада с видеокамерой выезжает в разные точки и часы, чтобы контроль стал неожиданностью как для водителей, так и для их пассажиров.

Нарушившему масочный режим в первый раз выносят предупреждение. Повторное пренебрежение защитой грозит потерей значительной суммы: от 1 000 до 30 000 рублей - для граждан, от 10 000 до 50 000 рублей - для должностных лиц.