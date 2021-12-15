В приюте на Осенней рассказали, чего не хватает животным

15.12.2021 | 18:13

В крайне запущенном виде, по утверждению зоозащитников, забрали дворняг из приюта для животных. Это единственное место, куда доставляют отловленных с улиц Пензы собак. На руках у волонтеров есть даже выписка от авторитетных ветеринарных врачей, что эти четвероногие бродяги находятся в истощенном состоянии.

«Собакам явно не хватает корма. Я не утверждаю, что их не кормят, - конечно, кормят, там работают не живодеры. Они по-своему хорошо, наверное, к собакам относятся, они, наверное, связаны какими-то рамками системы. Я не могу понять, в чем дело. Они их кормят, и мы сейчас ездим их кормим, этих собак. Но собаки в ужасном состоянии», - сообщила зоозащитник Ольга Лемаева.

Претензии у некоторых зоозащитников к приюту для животных возникают постоянно. Как они только не называют этот МУП, но чаще всего можно услышать, что здесь концлагерь для животных, дорога в который вымощена буквами ОСВВ.

«Это «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск», то есть собака имеет право жить в городе. В итоге так не происходит, собаки сидят там месяцами нестерилизованные», - заявила зоозащитник Марина Челнокова.

«Проверки приходят, приходит прокуратура, приходят депутаты, общественные деятели, и почему-то все соответствует, все в нормах, и слова волонтеров не находят подтверждения в отчетах чиновников», - отметила Ольга Лемаева.

Диана Тимяшева увидела в социальных сетях резонансные истории о муниципальном приюте для животных, Решила поехать туда, посмотреть все сама, а заодно привезти несколько тюков соломы для утепления вольеров, где содержатся щенки. Впереди зима, а в стенах есть щели.

«Я хочу сказать, что изверги здесь не работают. Беспрепятственно любой человек в понедельник, среду и пятницу с 9 до 11 может сюда попасть, посетить, сделать любое доброе дело. Никакой злости со стороны сотрудников я не вижу, они делают все, что должны. А мы просто помогаем, потому что понимаем, что это не частный питомник, где лучше условия, где утепленные помещения. Да, есть три-четыре собаки, у которых торчат ребра, есть язвы на ногах», - подчеркнула волонтер.

Животным не помешал бы деревянный пол. Между вольерами уже стали утеплять перегородки. Что касается кормежки собак, то она проходит ежедневно.

«В среднем 400 граммов на собаку в сутки. Прокуратура приезжала по этим нападкам, что над собаками издеваются, - нарушений нет. Управление ветеринарии приезжало, проверяло - нарушений нет. Вот сейчас волонтеры ездят - никаких нареканий на нас нет», - пояснила и. о. заведующей приютом для животных Татьяна Поповнина.

Зоозащитники не намерены отступать. Более того, они планируют перейти в наступление, а в приюте готовятся к очередным проверкам. Каждая сторона уверена в своей правоте, но пока собака лает - ветер носит.