Общество

В приюте на Осенней рассказали, чего не хватает животным

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В крайне запущенном виде, по утверждению зоозащитников, забрали дворняг из приюта для животных. Это единственное место, куда доставляют отловленных с улиц Пензы собак. На руках у волонтеров есть даже выписка от авторитетных ветеринарных врачей, что эти четвероногие бродяги находятся в истощенном состоянии.

«Собакам явно не хватает корма. Я не утверждаю, что их не кормят, - конечно, кормят, там работают не живодеры. Они по-своему хорошо, наверное, к собакам относятся, они, наверное, связаны какими-то рамками системы. Я не могу понять, в чем дело. Они их кормят, и мы сейчас ездим их кормим, этих собак. Но собаки в ужасном состоянии», - сообщила зоозащитник Ольга Лемаева.

Претензии у некоторых зоозащитников к приюту для животных возникают постоянно. Как они только не называют этот МУП, но чаще всего можно услышать, что здесь концлагерь для животных, дорога в который вымощена буквами ОСВВ.

«Это «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск», то есть собака имеет право жить в городе. В итоге так не происходит, собаки сидят там месяцами нестерилизованные», - заявила зоозащитник Марина Челнокова.

«Проверки приходят, приходит прокуратура, приходят депутаты, общественные деятели, и почему-то все соответствует, все в нормах, и слова волонтеров не находят подтверждения в отчетах чиновников», - отметила Ольга Лемаева.

Диана Тимяшева увидела в социальных сетях резонансные истории о муниципальном приюте для животных, Решила поехать туда, посмотреть все сама, а заодно привезти несколько тюков соломы для утепления вольеров, где содержатся щенки. Впереди зима, а в стенах есть щели.

«Я хочу сказать, что изверги здесь не работают. Беспрепятственно любой человек в понедельник, среду и пятницу с 9 до 11 может сюда попасть, посетить, сделать любое доброе дело. Никакой злости со стороны сотрудников я не вижу, они делают все, что должны. А мы просто помогаем, потому что понимаем, что это не частный питомник, где лучше условия, где утепленные помещения. Да, есть три-четыре собаки, у которых торчат ребра, есть язвы на ногах», - подчеркнула волонтер.

Животным не помешал бы деревянный пол. Между вольерами уже стали утеплять перегородки. Что касается кормежки собак, то она проходит ежедневно.

«В среднем 400 граммов на собаку в сутки. Прокуратура приезжала по этим нападкам, что над собаками издеваются, - нарушений нет. Управление ветеринарии приезжало, проверяло - нарушений нет. Вот сейчас волонтеры ездят - никаких нареканий на нас нет», - пояснила и. о. заведующей приютом для животных Татьяна Поповнина.

Зоозащитники не намерены отступать. Более того, они планируют перейти в наступление, а в приюте готовятся к очередным проверкам. Каждая сторона уверена в своей правоте, но пока собака лает - ветер носит.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что касается кормежки собак, то она проходит ежедневно.
Офигеть! А можно и не "ежедневно"?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск», то есть собака имеет право жить в городе.
Такой дурью страдают только в России.

Отлов,содержание 10-15 дней,новый или старый хозяин. Если нет,то усыпление...

Гость||

страдают только в России.

Отлов,содержание 10-15 дней,новый или старый хозяин. Если нет,то усыпление...

.

А как же освоить бюджет?))

Под соусом гуманности

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.12.2021 18:43|

penzainform.ru писал(a):

«Это «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск», то есть собака имеет право жить в городе.

Такой дурью страдают только в России.

Отлов,содержание 10-15 дней,новый или старый хозяин. Если нет,то усыпление...

Что же все на опыт запада ориентируемся? Ничего своего не осталось. Вся дурь как раз от запада и идет. Люди постепенно человеческий облик теряют, уже друг на друга кидаются из-за неприятия позиции другого. По высказываниям по ковиду видно. Озверели совсем.

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