Сетевое издание|18+|Четверг|4 сен 2025|14:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Как быстрее приучить котенка ходить в лоток?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Завел котенка и не могу приучить к лотку. Как это правильно сделать?

Ответ специалиста

Приучить котенка к лотку несложно, главное - запастись терпением. При этом есть несколько способов ускорить процесс:

- покупка правильного лотка. Он должен быть удобным и не слишком высоким. Для котят лучше приобретать изделия открытого типа (они не будут их бояться);

- выбор наполнителя. Хорошо подойдут древесный, соевый и комкающийся. При этом стоит избегать ароматизированных наполнителей (чтобы котенка не отпугивал запах);

- правильное расположение лотка. Следует выбрать легкодоступное, но при этом уединенное место, где животное сможет чувствовать себя в безопасности;

- обучение. Котенка рекомендуется ставить в лоток после пробуждения или приема пищи. Это то время, когда он чаще всего хочет в туалет. То же самое делайте, если заметите, что хвостатый начал метаться в поисках места;

- поощрение. Хвалите его, давайте лакомства после использования лотка по назначению. Но ни в коем случае не наказывайте за ошибки;

- регулярная уборка. Поддерживайте лоток чистым, вовремя меняйте наполнитель. Кошки не любят грязные туалеты;

- установка нескольких лотков. Если дом большой, можно расположить туалеты в разных местах, так котенку будет легче их найти.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте