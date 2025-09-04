Как быстрее приучить котенка ходить в лоток?

04.09.2025 | 13:35

Вопрос от интернет-пользователя

Завел котенка и не могу приучить к лотку. Как это правильно сделать?

Ответ специалиста

Приучить котенка к лотку несложно, главное - запастись терпением. При этом есть несколько способов ускорить процесс:

- покупка правильного лотка. Он должен быть удобным и не слишком высоким. Для котят лучше приобретать изделия открытого типа (они не будут их бояться);

- выбор наполнителя. Хорошо подойдут древесный, соевый и комкающийся. При этом стоит избегать ароматизированных наполнителей (чтобы котенка не отпугивал запах);

- правильное расположение лотка. Следует выбрать легкодоступное, но при этом уединенное место, где животное сможет чувствовать себя в безопасности;

- обучение. Котенка рекомендуется ставить в лоток после пробуждения или приема пищи. Это то время, когда он чаще всего хочет в туалет. То же самое делайте, если заметите, что хвостатый начал метаться в поисках места;

- поощрение. Хвалите его, давайте лакомства после использования лотка по назначению. Но ни в коем случае не наказывайте за ошибки;

- регулярная уборка. Поддерживайте лоток чистым, вовремя меняйте наполнитель. Кошки не любят грязные туалеты;

- установка нескольких лотков. Если дом большой, можно расположить туалеты в разных местах, так котенку будет легче их найти.