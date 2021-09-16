Общество

Заведующая приютом на Осенней рассказала о содержании животных

Печать

Постояльцы приюта для животных к повышенному вниманию к своим персонам не привыкли. Уже несколько дней на Осеннюю улицу наносят визиты представители разных управлений и ведомств. После появления в социальных сетях сообщений о массовой гибели четвероногих прокуратура Железнодорожного района Пензы проводит проверку.

«С участием специалистов городской станции по борьбе с болезнями животных Управления ветеринарии Пензенской области осуществлен выезд по месту расположения названного объекта. В ходе прокурорской проверки осмотрены помещения приюта, места содержания животных, произведена их фотофиксация, получена документация, касающаяся деятельности объекта.

В настоящее время проверочные мероприятия не завершены, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района г. Пензы Наталия Солдатова.

Татьяна Поповнина заведует приютом. Его двери всегда открыты для тех, кто хотел бы выбрать себе четвероногого друга или посмотреть, как содержатся животные. В вольерах - 74 особи.

«После кастрации ставится бирка с порядковым номером, когда он поступил, чтобы знать, кто это, откуда, зачем, почему. В понедельник поедет на улицу обратно, потому что его никто не забрал. Никто не захотел взять такого хорошего пса», - рассказала об одном из животных Татьяна Поповнина.

Контракт на отлов бездомных животных и их содержание в приюте определенное время заключили 31 августа. До конца года на эти цели выделено 500 тысяч рублей.

«Эвтаназия не проводилась в этом году вообще ни разу, все животные живы-здоровы», - заверила заведующая приютом.

Те собаки, которые проявляют явную агрессию к человеку, даже после месяца пребывания в приюте не покидают его пределов. Таких опасно выпускать на улицы города, откуда их и забрали.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Гость||

Собаки гызут стаей и выпускать их на улицу нельзя...Это просто лазейка для хищения денег нечистоплотными работниками. Одну собачку можно 20 раз кастрировать...

Если не забрали,то утилизация.

Гость||

Гость писал(a):

Мыло хозяйственное из них хорошее
собака тоже человек

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте