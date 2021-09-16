Заведующая приютом на Осенней рассказала о содержании животных

16.09.2021 | 18:31

Постояльцы приюта для животных к повышенному вниманию к своим персонам не привыкли. Уже несколько дней на Осеннюю улицу наносят визиты представители разных управлений и ведомств. После появления в социальных сетях сообщений о массовой гибели четвероногих прокуратура Железнодорожного района Пензы проводит проверку.

«С участием специалистов городской станции по борьбе с болезнями животных Управления ветеринарии Пензенской области осуществлен выезд по месту расположения названного объекта. В ходе прокурорской проверки осмотрены помещения приюта, места содержания животных, произведена их фотофиксация, получена документация, касающаяся деятельности объекта.

В настоящее время проверочные мероприятия не завершены, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района г. Пензы Наталия Солдатова.

Татьяна Поповнина заведует приютом. Его двери всегда открыты для тех, кто хотел бы выбрать себе четвероногого друга или посмотреть, как содержатся животные. В вольерах - 74 особи.

«После кастрации ставится бирка с порядковым номером, когда он поступил, чтобы знать, кто это, откуда, зачем, почему. В понедельник поедет на улицу обратно, потому что его никто не забрал. Никто не захотел взять такого хорошего пса», - рассказала об одном из животных Татьяна Поповнина.

Контракт на отлов бездомных животных и их содержание в приюте определенное время заключили 31 августа. До конца года на эти цели выделено 500 тысяч рублей.

«Эвтаназия не проводилась в этом году вообще ни разу, все животные живы-здоровы», - заверила заведующая приютом.

Те собаки, которые проявляют явную агрессию к человеку, даже после месяца пребывания в приюте не покидают его пределов. Таких опасно выпускать на улицы города, откуда их и забрали.