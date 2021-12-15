Аварийный Дом культуры в Терновке все еще находится в залоге у банка

В Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко жительница Пензенской области поинтересовалась, когда отремонтируют Дом культуры в Терновке.
Подписчица отметила, что здание находится в «ужасном состоянии».
На ее обращение ответил представитель администрации Пензенского района.
«После выкупа здания в муниципальную собственность или собственность Пензенской области будет решаться вопрос о включении Дома культуры в программу капитального ремонта», - гласит сообщение.
Терновский РДК давно стал аварийным. На плачевное состояние объекта пензенцы неоднократно жаловались в соцсетях экс-губернатору Ивану Белозерцеву, а после и нынешнему главе региона Олегу Мельниченко.
«Дети вынуждены переодеваться в холодных коридорах, в залах холодно, помещений не хватает, а весь второй этаж простаивает, так как непригоден, все рушится», - пожаловалась пользовательница.
Летом специалисты отремонтировали входные группы учреждения, водостоки, утеплили местами стены фасада, заменили часть систем водоснабжения и водоотведения, а также крыши.
Здание Дома культуры находится в залоге у банка с 2006 года. По некоторым оценкам, его стоимость составляет 35 млн рублей. О выкупе Дома культуры заговорили в октябре 2019 года. Вопрос все еще решается.
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зато какая красивая церковная лавка рядом.
Для жрецов РПЦ в бюджете всегда деньги есть.
Не удивлюсь, если и этот ДК отремонтируют за счет бюджета и попам подарят.