Аварийный Дом культуры в Терновке все еще находится в залоге у банка

15.12.2021 | 12:54

В Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко жительница Пензенской области поинтересовалась, когда отремонтируют Дом культуры в Терновке.

Подписчица отметила, что здание находится в «ужасном состоянии».

На ее обращение ответил представитель администрации Пензенского района.

«После выкупа здания в муниципальную собственность или собственность Пензенской области будет решаться вопрос о включении Дома культуры в программу капитального ремонта», - гласит сообщение.

Терновский РДК давно стал аварийным. На плачевное состояние объекта пензенцы неоднократно жаловались в соцсетях экс-губернатору Ивану Белозерцеву, а после и нынешнему главе региона Олегу Мельниченко.

«Дети вынуждены переодеваться в холодных коридорах, в залах холодно, помещений не хватает, а весь второй этаж простаивает, так как непригоден, все рушится», - пожаловалась пользовательница.

Летом специалисты отремонтировали входные группы учреждения, водостоки, утеплили местами стены фасада, заменили часть систем водоснабжения и водоотведения, а также крыши.

Здание Дома культуры находится в залоге у банка с 2006 года. По некоторым оценкам, его стоимость составляет 35 млн рублей. О выкупе Дома культуры заговорили в октябре 2019 года. Вопрос все еще решается.