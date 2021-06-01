Общество

Пензенцам ответили, дождется ли ремонта аварийный РДК в Терновке

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В Пензе решилась судьба районного Дома культуры в Терновке. Стало известно, что объект отремонтируют в 2021 году.

Состояние здания ДК давно волнует пензенцев. Оно было возведено в 70-х годах прошлого века и, хотя расположено в Терновке, находится в ведении Пензенского района.

Объект в плачевном состоянии. Проблемы везде: главный зал, отопление, канализация вообще отсутствует. В последние годы не используются площади второго этажа, где когда-то гремели легендарные дискотеки.

О том, намерены ли ремонтировать терновский ДК и когда, жители микрорайона часто спрашивали экс-губернатора Ивана Белозерцева в соцсетях и во время прямых линий. 19 января 2021 года он ответил, что учреждение готовятся передать в областную собственность, после чего можно будет его отремонтировать.

Теперь подписчики адресовали вопрос о планах, связанных с РДК, врио губернатора Олегу Мельниченко.

«В Терновке и Гидрострое нет ни одного современного дома культуры, куда можно было бы ходить детям и молодежи, кроме районного центра народного художественного творчества, который находится в аварийном состоянии. Посещать его небезопасно для здоровья и жизни. Скажите, пожалуйста, планируется ли в ближайшее время строительство нового ДК или же реконструкция и ремонт существующего?» - поинтересовалась пензячка под постом Мельниченко в соцсети Instagram.

На обращение отреагировала администрация Пензенского района. Ее представитель заявил, что в текущем году РДК ждет обновление.

«Планируется провести косметический ремонт входных групп, ремонт водостоков с крыши, замену водосточных желобов и труб, а также работу, связанную с укреплением и частичным утеплением стен фасада, частичную замену систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения», - говорится в ответе.

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Гость||

В Железнодорожном районе точно в таком же состояние бывший дк"Дружба",ныне "Дом народного творчества" и также единственный очаг культуры в микрорайоне "Биосинтез",в этом же здание находиться музыкальная школа №12.планируется ли ремонт этого учреждения культуры?

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