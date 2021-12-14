Живем на помойке: баки на Ударной возмутили пензенцев

14.12.2021 | 18:55

К радости жителей улицы Леонова, контейнерную площадку перенесли. В недалеком прошлом с нее разлетался мусор во дворы и по дороге. Теперь «счастье» в виде двух больших баков выпало на долю жильцов Ударной, 37.

«Понятия не имею. Поставили - стоит так», - отметила пенсионерка.

В 2020 году старшая по дому № 37 на Ударной узнала о планах переноса площадки. Ни ей, ни жильцам идея не понравилась, но представители мэрии объяснили: прежняя находилась на инженерных сетях. Правда, четверть века на то внимания не обращали.

«60 лет нашему дому, здесь была площадка, елка у нас стояла. Теперь мы живем на помойке - вы видите, что происходит. Ну почему с двух сторон - я в первый раз такое вижу - стоят контейнеры? Если решили здесь по закону, так сделайте ее, уберитесь! Во-первых, нет асфальта - это категорически запрещено, это нарушение всех норм», - сообщила старшая по дому № 37 на Ударной Ольга Калужникова.

Огороженный объект находится рядом с зарослями, со сломанным деревом. Прежде доступ к площадке был свободным со всех сторон.

А рядом печально известные развалины Ударной, 35, откуда раньше рекой текли неприятности от жильцов. А теперь еще новый объект добавил.

«Шум, гам, мусоровоз приезжает, перегораживает всю дорогу. И с этой стороны машина не проедет, и с той. Я не знаю, кому это понадобилось, но мы живем на помойке! И дом рушится прямо на глазах», - возмутилась Ольга Калужникова.

Трудно понять, почему контейнеры разместили так, а не установили два рядом.

«Просто машины не могут заехать сюда, им тяжело разворачиваться. Там, где стоял, проще было, а здесь, видимо, тяжело», - предположил прохожий.

На Ударной, 37, надеются, что площадка еще не оборудована полностью и скоро ее доведут до ума.